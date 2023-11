Sobre el Barça, la prensa y la petición de Xavi

Johan Cruyff, el hombre que cambió al Barça, se invento el “entorno” en Praga, tras caer ante el Sparta. Poco después, se coronó en Wembley. En su célebre discurso de “Al Loro”, Joan Laporta denunció una campaña. En realidad, ocurría que el vestuario estaba roto. Dos años sin títulos. A Pep Guardiola le molestaba que el periodismo trabajara enfrente de la caseta. Nos mandó al otro lado. Nunca el equipo ganó tanto con los periodistas tan cerca. De Luís Enrique, mejor ni hablar. De Xavi, dos cosas: una, se equivoca verbalizando su enfado tras el partido. Tiene derecho a pensar eso e, incluso, a utilizarlo como resorte para provocar la reacción en el descanso; pero soltándolo en público suena a excusa tras tres partidos malos. Y dos, exhibe sensatez cuando a Josep Soldado (Atresmedia) le aclara que la culpa es suya y de la plantilla, no de la prensa. “Aunque afecta, eso sí”, añadió.

Exagerada o no, con la crítica hay que convivir. En el Barça, más. No estamos para apoyar, sino para decir lo que vemos. Ocurre que Xavi, y creo que tiene razón, piensa que no se le reconoce todo su mérito. Puede que víctima del listón irreal que él mismo le compró al presidente, le han afeado la liga del 1-0, le han contestado en la victoria y en la derrota, y bajo el manto del prejuicio de Laporta sobre si andaba verde, muchos siguen poniendo en duda su nivel a la primera de cambio. Desde fuera y algunos... desde dentro. Por eso, pide crédito. Y el crédito no está en los títulos. Está en tener, después de mucho tiempo, a un entrenador cuyo mensaje es inequívoco: “queremos ser esto y jugar a esto”. Creo que, tras tanto vaivén con el estilo, merece la pena esperarle. Al menos, yo lo haré. Aunque el Barça esté mal, que, evidentemente, lo está.