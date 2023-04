El Barça pone un pie y medio en la Final Four

El Zalgiris salió al Palau muy concentrado. Planteó de inicio un cinco muy pequeño, Ulanovas y Smits por dentro, y le salió bien. Un juego muy agresivo y duro, ataques largos con buenos 1x1, y, esta vez sí, con buenos porcentajes de tiro. Anotó dos triples en el primer cuarto, los mismos que en todo el primer partido. Los blaugranas no supieron plasmar sobre la pista su evidente superioridad física.

Nada que ver con el conjunto fallón e impreciso del primer partido de la serie. Sólo con faltas pudieron, en parte, parar los contrataques del Zalgiris, pero, en general, los lituanos estuvieron más intensos y con las ideas más claras. Empezó a destacar un inmenso Vesely, aunque le dio réplica Brazdeikis, que se convirtió en una pesadilla para la defensa blaugrana. El segundo periodo no mejoró el panorama para los culés. Saras tuvo que bajar cm, colocó a Kalinic de cuatro, y el serbio anotó un par de triples importantes, pero fue, de nuevo, Vesely en las continuaciones del 2x2 quien hacía daño a la defensa del Zalgiris. Aparecieron Birutis y Ulanovas, acompañando al siempre efectivo Brazdeikis, y los lituanos se fueron al descanso sumando 44 puntos, y dando la sensación de que lucharían hasta el final.

HASTA EL FINAL

El Palau no lo tuvo claro hasta el tramo final del partido. El Zalgiris hizo un tercer cuarto muy serio y sólo individualidades como las de Mirotic, Kuric o Laprovittola desde la línea de tres mantuvieron la igualdad en el marcador. Muchos contactos de la defensa del Zalgiris y, como siempre, apariciones estelares de Brazdeikis para mantener a flote a los suyos. El definitivo periodo fue muy igualado hasta los postreros minutos.

El Zalguris optó, de nuevo, por un equipo pequeño y Vesely lo aprovechó. Pero, los lituanos respondieron con 5 puntos consecutivos de Smits. No obstante, la resistencia del Zalgiris tenía un límite. Mirotic empezó a jugar cerca del aro para anotar o doblar a sus compañeros, Satoransky o Jokubaitis, y el conjunto lituano no tuvo capacidad de respuesta. Entre Vesely y Mirotic consiguieron 48 de los 89 puntos del Barça. Los blaugranas están anotando una media de 90 puntos en esta serie, con excelentes porcentajes. Ahora, el objetivo de las Final Four está mucho más cerca. El equipo ha demostrado saber sufrir ante un Zalgiris que en este segundo partido le puso las cosas muy complicadas. Toca cerrar la serie cuanto antes.