El Barça los pone a todos muy nerviosos

Sólo el Rayo Vallecano y su gente del barrio parecen desconectados de la realidad de la capital. Bastante han hecho, mucho, llegando a la final de la Conference League y dejar una imagen extraordinaria en la península y en el continente. El futuro más inmediato es tan feliz como incierto pero, por lo menos, no se han subido al carro de los teóricos clubes grandes de Madrid. Porque no sólo de Copas de Europa, en blanco y negro y color, vive el hombre ni tampoco del hito de haber eliminado de la Champions y de la Copa del Rey esta temporada al FC Barcelona. Unos y otros ven en el club azulgrana no sólo un enemigo a batir: es el que mejor ha hecho las cosas y así les luce. Aquí y allá.

La lista de convocados de Luis de la Fuente provocó un sarpullido de dimensiones considerables. Ocho jugadores del Barça -“alguno más debería estar”, excitó con su declaración, y toda la razón, Eric Garcia a las masas- y ninguno del Real Madrid van a suponer que una elevada parte de la población apoye a cualquier selección excepto a la nacional. De Curaçao a Francia, pasando por Cabo Verde o Brasil, muchos responderán de este modo a la llamada del seleccionador al que le resbala la polémica y prefiere ir a la suya que, hasta hoy, mal no le ha ido.

En paralelo camina el sistema nervioso de Hansi Flick, que va a seguir el Mundial desde Alemania y Formentera, sufriendo por los suyos. Tampoco Deco va a conciliar mucho el sueño pero, ya saben, a los chicos les ‘pone’ semejante competición y se han ganado el derecho a decidir y a disfrutar.

El Atlético de Madrid, que aporta a tres profesionales a La Roja, está más ocupado en dotar de ironía al comunity manager que en preparar la enésima campaña de Simeone. Al técnico argentino se le perdona todo, incluso que no ponga de su parte para mejorar la poca empatía que tiene Julián Alvarez con él. No sé yo si el nuevo grupo propietario y los dirigentes de siempre van de la mano con el mensaje, pero la campaña en redes sociales contra el Barça carece de señorío. Me consta que los jugadores culers con los que ha hecho mofa y befa valoran muy seriamente acciones legales contra el club colchonero. Pero lo peor no es eso. Lo más grave es que, sabiendo que el crack argentino se quiere marchar, reaccionen con una rabieta infantil que los retrata. Con los jugadores no se juega. Y si quieren risas, que escriban un monólogo de su realidad.

Este domingo, los candidatos Pérez y Riquelme se medirán en las urnas situadas a once kilómetros del Bernabeu. El primero ha presumido en campaña de lo conseguido y el segundo, de lo que con lo que aporta va a conseguir. Pero algo les une en el camino electoral, populismo habemus, y es la denuncia sobre el ‘affaire’ Enríquez Negreira. Vino a decir el futurible en Rac1 que comparte con Florentino que el vicepresidente de los árbitros les robó siete ligas. El presidente saliente señala el camino y el que pretende ser el ‘viniente’ se agarra al mismo clavo ardiendo. La realidad, de la que no hablan, es que el Real Madrid ya no es una referencia futbolística. En nada. Y eso les pone muy nerviosos.