El Barça podrá fichar pese a quien le pese

La semana que viene habrá fumata blanca y LaLiga abrirá la puerta a que el Barça pueda fichar con la famosa regla del 1-1. Se ha tardado mucho tiempo en conseguir esta normalidad y no ha sido fácil, pero se abre una ventana de oportunidad que el club no puede desaprovechar. De lo que hagan este verano dependerá mucho el futuro deportivo del club. Y no pueden equivocarse. Hace ahora dos años, las famosas palancas permitieron la llegada de muchos cracks inviertiendo algo más de 200 millones de euros y no se acabó de hacer bien. El Barça realizó operaciones que mejoraron la plantilla pero que no sirvieron para elevar el nivel para poder competir en Europa y por eso se ha sufrido. Laporta ha hecho el trabajo y ahora le toca a Deco enmendar los errores y configurar una plantilla que ilusione. Y el camino está muy claro: Nico Williams y un pivote físico que acabe de una vez por todas con el debate de los centrocampistas. Y si para ello se debe vender, que se venda. No hay más.

Pese a quien le pese, el Barça podrá fichar. Y lo podrá hacer porque en esto se han hecho bien las cosas. Hay que reconocerle a Laporta que ha jugado fuerte y parece que acabará saliéndose con la suya callando muchas bocas. Otra cosa es cómo se gestionará todo esto para devolver al Barça dónde deportivamente se merece. Laporta heredó un club contaminado económicamente y algunos fiichajes suyos tampoco han contribuido a sanear las cuentas, pero el Barça está ahora en un escenario en el que puede soñar a pesar de que el Madrid está forjando un equipazo. Se podrá competir.

Se vienen días interesantes de mercado aunque las cartas están muy marcadas. Y tampoco hay que volverse loco como en tiempos anteriores. Poder fichar no significa despilfarrar. Solo se ha abierto una puerta, pero el futuro debe pasar por jugadores de La Masia y acompañados por los mejores de fuera. Esta es la fórmula que ha funcionado siempre y el camino a seguir. Ahora le toca a Deco completar esta faena.