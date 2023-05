El Barça está en plena madurez

El Barça se clasifica de manera brillante a la Final Four. La evolución del equipo está siendo radicalmente opuesta a lo que sucedió la temporada pasada. De menos a más. Cuanto más se acercan los momentos clave, los títulos, mejor se muestran los blaugranas, tanto en lo puramente deportivo como en el aspecto mental.

No se alteran en exceso si las cosas no les salen, esperan pacientemente el momento de la reacción, son conscientes de su calidad y de que, al final, acabaran superando al rival. Un momento dulce del Barça que me hace ser muy optimista. El definitivo encuentro contra el Zalgiris no fue un paseo. Los lituanos salieron muy concentrados, con una defensa muy física de cambios que planteó problemas a los tiradores blaugranas. Llevaron el ritmo donde más les interesaba.

Pocos puntos, ritmo lento y muchos contactos. Un Barça desconcertado en los primeros 20’ perdió un sinfín de balones, y se dejó coger un montón de rebotes en ataque, mientras que los de Saras no iban ni a buscarlos. Los de Saras sólo anotaban cerca de canasta, aprovechando los cambios defensivos del Zalgiris, y tuvimos que esperar a los últimos instantes del segundo periodo para ver como un par de triples de Mirotic y Abrines hacían que el marcador pasara de un 24-19 a un 24-25 algo tranquilizador.

Dimsa y Birutis, uno por fuera y el otro por dentro, mantenían al Zalgiris en el partido. Al descanso un paupérrimo 26-29 que lo dice todo.

SIEMPRE TUVIERON RESPUESTA

El tercer cuarto fue espectacular. El Barça anotó 31 puntos. No es que empezara demasiado bien el equipo, muchos fallos, pero en un momento dado Satoransky se adueñó del partido. Un par de triples del checo dieron un vuelco radical al escenario. Todo empezó a fluir con más facilidad, y el resto de blaugranas empezaron a sumarse al festival.

Tobey clavó tres triples, Vesely sumaba, y Jokubaitis anotó también otro triple. Cierto que el Zalgiris tiene un problema con sus dos americanos. No son determinantes, y ello implica que los jugadores lituanos deben asumir toda la responsabilidad. Al inicio del definitivo periodo todo parecía resuelto con un 48-61 en el marcador. Pero, el Zalgiris nunca baja los brazos.

Un 55-61 nos puso a todos muy nerviosos, el Barça no metió su primera canasta hasta el minuto cuatro, pero, otra vez cunado se necesitaba, llegó una respuesta contundente de los blaugranas. Un par de canastas de Vesely, un triple de Abrines, el Zalqiris que pierde 3 posesiones por la buena defensa del Barça, y el encuentro vuelve a su cauce.

Todo el equipo implicado, sabían de la importancia del duelo, y dando muestras de un control de sus emociones sorprendente. Un Barça que tiene muy buena pinta. Puede ser un gran año.

EL BARÇA LLEGARÁ PLETÓRICO A LA FINAL FOUR

VESELY ES UN LÍDER INDISCUTIBLE

Satoransky, Tobey, Mirotic...muchos jugadores estuvieron a gran nivel. Pero Vesely está espectacular. Anota, defiende, rebotea, asiste, tiene experiencia y, además manda y hacer jugar a los suyos. Una pieza vital, única, para Jasikevicius.

NO BAJAR EL RITMO EN ESTE MOMENTO

No hay nada hecho. Y lo peor que le podría pasar al Barça es que se relajara. Ha costado mucho llegar a adquirir esta buena dinámica de juego, y hay que mantenerla. Además, espero que Higgins pueda volver cuanto antes al equipo.