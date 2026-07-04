'Barça Play' o como lucir la mejor cantera del mundo

Canal Barça, Barça TV y ahora Barça One han seguido de cerca a las promesas de La Masia / Barça TV

En la toma de posesión del cargo de presidente para los próximos cinco años Joan Laporta anunció la puesta en marcha inminente del proyecto 'Barça Play'. En aquel momento mi móvil se inundó de mensajes preguntándome por esta iniciativa.

Este anuncio fue sorprendente ya que en la campaña electoral no se mencionó esta idea pese a que Laporta fue preguntado en diferentes ocasiones por una posible refundación de Barça TV.

Uno tuvo la suerte y el privilegio de trabajar durante 23 años en el canal de televisión oficial del club y durante más de un año disfruté colaborando con Barça One, el proyecto que nació para dar una versión moderna de Barça TV.

David Moreno marcó en este momento un golazo de falta / Valentí Enrich

Cualquier iniciativa para potenciar el contenido propio del Barça en el ámbito audiovisual con directos de la cantera me parece un acierto rotundo.

El aficionado del Barça demanda que el club sea capaz de ofrecer contenidos propios que se diferencian de lo que emiten y publican el resto de medios de comunicación.

El culé disfrutó durante muchos años de la posibilidad de seguir el día a día del fútbol base con partidos que se veían con regularidad en Barça TV y muchos de ellos lo añoran. Esta iniciativa de poner en marcha 'Barça Play' puede paliar esta necesidad que se hizo evidente en la pasada campaña electoral ya que era algo que circulaba en todas las precandidaturas.

Los partidos del fútbol base del Barça eran una parte fundamental de la programación de Barça TV / Valentí Enrich

Lograr un equilibrio entre el coste económico que significa producir un canal propio y el servicio positivo que ofrece a los socios es un gran reto.

Se desconocen todos los detalles de 'Barça Play' pero lo que anunció Joan Laporta es que en esta plataforma de contenidos audiovisuales los socios podrán ver de manera gratuita los partidos de la cantera y de las secciones. Lógicamente, los partidos correspondientes a derechos vendidos a otras televisiones no entrarán en este pack.

Si todo se acaba confirmando será una gran noticia para el barcelonismo. ¿Tiene el Barça la mejor cantera del mundo? ¿Es el Barça el mejor club polideportivo del planeta? La respuesta es afirmativa al 100% y todo lo que ayude a que los dueños del club puedan disfrutar y sentirse partícipes de todo ello es fantástico.

No todo el mundo tiene la disponibilidad de acercarse a la Ciutat Esportiva o acudir al Palau y poner a disposición de los culés los mejores partidos del fútbol formativo y de las secciones es interesante.

Jaume Marcet, junto a Leo Messi en una entrevista de 'Barça TV' / FCB

En 1999 se inauguró Canal Barça en Vía Digital, en el 2003 el proyectó mutó en Barça TV y pasó de Digital+ a emitir en abierto. Posteriormente nació Barça TV+ y Barça Studios y de allí se evolucionó hasta la plataforma Barça One. Ahora toca apostar 'Barça Play'.

Los formatos y canales de emisión han ido variando pero lo fundamental es que el socio y aficionado culé que quiera disfrutar de contenido Barça lo pueda hacer de una manera fácil y asequible. Los espectadores de Barça TV disfrutaron durante muchos años de las diabluras de Lamine Yamal, Fermín, Gavi y compañía.

¡El FC Barcelona cerrará Barça TV el 30 de junio! / SPORT.es

Además tenían a su alcance informativos, documentales, reportajes, directos de secciones y programas especiales sobre el primer equipo

Poder ahora disfrutar con el crecimiento paulatino de los Hugo Galdeano, David Moreno, Enzo Pérez, Héctor Asumu, Artem Rybak, Orian Goren o Ebrima tiene que volver a ser algo habitual. La Masia es el Barça y esta será una manera fantástica de volver a acercar la cantera al aficionado.

El fútbol base del Barça es incomparable y merece que su visibilidad esté al alcance de los seguidores blaugranas. Esperemos que Barça Play conecte con el culé como lo hizo durante más de dos décadas Barça TV.