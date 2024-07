El Barça pierde a Fermí Puig

Cruyff y Guardiola comieron en la Sala Les Corts del recién inaugurado 'Fermí Puig' / JOAN IGNASI PAREDES

Para algunos Fermi Puig solo era un excelente chef que logró una estrella Michelin en el restaurante Drolma de Barcelona. Sin embargo, para los que tuvimos la suerte de conocerle, Fermí era algo más que un cocinero. Fermí era uno de esos culés que te aportaba claridad cuando tenías dudas.

De vez en cuando me acercaba a su restaurante de la calle Balmes para charlar unos minutos con él. Siempre tenía un rato para conversar del Barça y siempre te hacía ver algo que no habías contemplado. Fue él quien descubrió a Ferran Adrià y fue él quien le dijo a Laporta que no tendría ‘cojones’ de apostar por Pep Guardiola cuando el presidente del Barça le planteó esta opción en tiempos de Rijkaard.

Fermí se sabía la historia del Barça como nadie y su inteligencia le hacía anteponerse a los problemas. Así actuaba Cruyff y así lo hacía Puig. Le gustaba hablar, enfadarse, polemizar y defender sus tesis con pasión. Eso sí, no tenía reparos en mostrar su decepción cuando alguno de los suyos le defraudaba. Cuando el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, me nombró director del SPORT, decidí invitar al staff de este diario al reservado de su restaurante. Quería que conocieran de primera mano a un tipo culto, cercano, afable, independiente y fiel a su Barça.

Hablé con él hace unos pocos meses. Estaba con escasas fuerzas, pero con las ideas más claras que nunca. Tanto es así que todo lo que me comentó sobre el Barça se cumplió... No era un visionario, pero sabía mucho y no se callaba nada.

Fermí Puig era de los pocos amigos sinceros que le decía a Laporta todo lo que pensaba. El mundo de la cocina pierde un referente y el Barça un tipo ilustrado que elevaba el nivel del entorno. Los culés, y en especial su colega, socio y amigo, Àlfred Romagosa, le echaremos mucho de menos. Se fue Cruyff y ahora se ha ido Fermí Puig. Cada día nos quedan menos referentes.