Que en el Barça no perdamos la memoria

Hay debates que nacen complejos. Y luego está el de Bernardo Silva, que nace con todo el mundo teniendo razón al mismo tiempo. Bernardo Silva es un magnífico futbolista, un jugador que hace mejores a los que tiene a su alrededor. De esos que entienden el juego antes de que el juego se entienda a sí mismo y que cualquier entrenador quiere tener en su equipo. Otro apunte sin debate es que Bernardo inicia el ocaso de su carrera. No pasa nada. A todos nos llega el momento en que las rodillas empiezan a enviar certificados personales de caducidad. Y también es indiscutible que el Barça tiene hoy, probablemente, el mejor mediocampismo de Europa: Casadó, Pedri, De Jong, Bernal, Gavi, Fermín, Dani Olmo... un menú tan bestia y abundante que cuesta encontrar sitio para un plato más en la mesa ¿Bernardo elevaría el nivel competitivo de la plantilla? Sí ¿Pero reduciría minutos y recorrido a futbolistas cuya progresión parece dibujarse con tiralíneas de oro? Sin duda, también.

Luego está el otro extremo. El de los profetas y voceras del apocalipsis. Los que ya hablan de Gundogan 2.0, de un jugador en caída libre que viene al Barça a retirarse acompañado de los acordes de la brisa del mediterráneo... Estupideces. Bernardo sigue siendo un futbolista diferencial y cualquiera que le guste el fútbol, lo sabe. Por eso el debate es tan interesante. Bernardo mejoraría el equipo y, simultáneamente, ocuparía una zona donde quizá no hacía falta invertir esfuerzos. Puto dilema: ¿Aportar talento y liderazgo inmediato es obstaculizar el vuelo de quienes ya dibujaban cabriolas en el cielo? Y ahí aparece al que algunos apuntan como el gran sacrificado de esta historia: Marc Casadó.

La memoria es tan cabrona como mezquina y, además, es efímera. Ya casi nadie recuerda que cuando De Jong se autoanulaba porque atravesaba problemas más existenciales que físicos, cuando el pobre Bernal se rompió o cuando Pedri u Olmo encadenaban recaídas con puntualidad suiza, siempre se pudo contar con un tipo callado e insobornable, como estandarte. Sí, en 2024-25: fue Casadó quien dirigió un equipo que mordió cada balón como si fuera el último de sus vidas, quien convirtió el mediocampo en una aduana infranqueable y quien llevó a Flick en volandas hacia su primera liga, copa y supercopa.

Hoy discutimos si Bernardo Silva debe llegar. Es un debate legítimo, Si Flick lo quiere, bienvenido... Lo que no debería ser legítimo es olvidar tan deprisa a quien siempre estuvo cuando más falta hacía, y otros caían o desaparecían.

Fichar talento siempre es una buena noticia. Perder la memoria nunca lo es.