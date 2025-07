El Barça de Pep, el PSG de Luis Enrique

Pep Guardiola y Luis Enrique se saludan al final del PSG-Manchester City de la Champions League 2024/25 / AP

Al Barça de Pep no habrá ningún equipo que lo supere; no volveremos a ver nunca un fútbol tan excelso, tan perfecto, tan sublime ni tan bello como aquel que vimos hace unos años y durante varias temporadas en Barcelona. Es imposible. La conexión entre esa plantilla es irrepetible, como lo es que vivamos y disfrutemos de nuevo de un jugador como Messi.

Olvidaos de comparaciones, dejad de lado debates infértiles que discuten sobre quién es mejor, si uno o el otro: si bien el otro es un talentoso Picasso, Messi es el Velázquez de este deporte, el mejor de todos los tiempos.

Pues el Barça de Pep Guardiola también lo es, y si le sumamos que fue en gran parte gracias a la mejor cantera del mundo, en la que los once elegidos en las grandes citas eran en su mayoría chavales formados en la casa, pues aún hace más improbable que, en lo que le queda de vida al planeta Tierra, se alineen todos los factores habidos y por haber para que vuelva a ocurrir semejante cosa. ¡Y qué cosa!

Lo aplastante que era ese equipo, el temor futbolístico que imponía en todos los estadios del mundo y la perfección milimétrica en cada uno de los movimientos —esos que convertían un simple deporte en una obra maestra—, ya es cosa del pasado, de tiempos mejores que no regresarán.

Otra fórmula, pero mismas sensaciones

Pero con otra fórmula muy distinta, una menos digna y pura —la del petróleo y los clubes-Estado—, este PSG de mi tan admirado Luis Enrique tiene algo que me hace recordar a ese equipo de Valdés, Puyol, Pedro, Messi, Xavi, Iniesta y compañía. Es esa sensación de dominio y de que, sin haber empezado el partido, sabes que van a ganar sin importar quién sea el rival que tengan enfrente.

Mentiríamos si dijésemos que no hay ninguna gran estrella en la plantilla parisina; Dembélé o el mismo Vitinha lo son, pero no cuentan con los nombres que copaban portadas hace unos meses, esos Mbappé y Haaland tan deseados por todos los aficionados de todos los equipos europeos. Cuando ves jugar al PSG, ves una máquina bien engrasada, con las ideas claras y con el hambre necesaria para optar a todo. En este caso, a absolutamente todo.

El míster asturiano sabe mucho de fútbol, hasta tal punto que intuía que el problema de ese grupo era su gran estrella, que dejó partir hacia el Real Madrid para, así él, poder dominar y controlar cada uno de los tramos del campo. Un visionario.

Un abuso de poder

El otro día, en este Mundial de Clubes que a mí particularmente no me dice nada, parisinos y madridistas disputaron un partido que fue un auténtico abuso de poder del equipo francés sobre el equipo español.

El Real Madrid, en comparación con el PSG, parecía un equipito de segunda regional a la altura de mi UE Cadaqués; un grupo de amigos que se encuentran los fines de semana para pasárselo bien chutando la pelota sin mucho esfuerzo.

Ver a Vinicius divagar por el campo como un zombi al lado de un enérgico —al completo— Paris Saint-Germain me dio hasta cierta pena a mí, culé devoto y confeso. Fue como ver a un abusón de cien kilos abusando de un indefenso y débil muchacho.

Todo es cuestión de actitud, y en esto, el nuevo entrenador Xabi Alonso tiene una labor ardua y complicada que, en caso de no darse, puede acabar realmente mal. El Real Madrid tiene un equipo repleto de talento, pero parece ser que la mayoría de este talento se está destinando últimamente a discotecas y al show farandulero más que al deportivo. Y así, por mucha estrellita que se tenga, al final acaba todo en la tristeza del fracaso.

Volviendo al tema: como el Barça de Pep no habrá nada igual, pero viendo lo que ha hecho el PSG, me atrevo a decir que es lo más parecido —salvando las distancias— que se ha visto desde entonces. Me alegro, porque tanto Pep Guardiola como Luis Enrique son de los nuestros.