¿Por qué el Barça no está pensando en Oyarzabal?

Hace días que el barcelonismo contempla la posibilidad del fichaje de Julián Álvarez entre la frustración y el hartazgo. El recuerdo del desenlace con Nico Williams, los gestos populistas del Atlético en redes sociales y la intervención folclórica del Madrid han alimentado una profunda pereza ante la perspectiva de otro culebrón interminable.

A la espera de que Julián diga la suya, el Barça debería plantearse alternativas. Una de las más coherentes con el proyecto seria Mikel Oyarzabal (cumplió 29 años en abril), a quien Lamine reivindicó hace solo unas semanas: “Para mí es top de delanteros del Mundial. Me parece buenísimo y encima está con confianza”.

El primer elemento decisivo es que se trata de una operación más asequible: la cláusula de Oyarzabal es de 75 millones, una cifra sensiblemente inferior a los más de 100 millones que costarían Julián, Joao Pedro o Harry Kane. El segundo es que es un futbolista que, como Gordon, encaja en la idea de equipo de Flick y potenciaría a los talentos más diferenciales del Barça.

La mayor virtud de Oyarzabal es su comprensión del juego. Y eso incluye la capacidad de ocupar varias posiciones: delantero centro, extremo o mediapunta con garantías. Desde hace varias temporadas, se ha consolidado como ariete tanto en la Real como en la selección, donde ha demostrado un golpeo de élite, una gran habilidad para no ser detectado por los defensas y estrella para aparecer en momentos decisivos.

Oyarzabal es un delantero que destaca por su astucia y su inteligencia, pero también por otro aspecto clave que busca incorporar Flick: liderazgo. Imanol Alguacil lo explicó con un ejemplo: “Cuando sufrió una lesión de cruzados en 2022 era uno de los que más empujaba al equipo desde dentro. Estaba en el vestuario, viajaba cuando podía y ayudaba a los más jóvenes a entender los partidos”.

Excompañeros como Portu también han apuntado a su determinación con la presión: “Es el primero en entrenar la intensidad de un partido. Si él aprieta, el resto aprieta”. Y con solo 21 años ya era capitán de la Real Sociedad: “no necesitaba levantar la voz para que el grupo le escuchara”.

Esta temporada ha firmado 18 goles y 4 asistencias con la Real en 40 partidos. Y con la selección suma 24 goles en 52 partidos (0,46 por encuentro), cifras que explican su impacto creciente en el combinado nacional.

El fichaje de Gordon ya sorprendió a todo el mundo, pero en realidad evidenciaba una estrategia: apostar por futbolistas que encajen y refuercen la idea de Flick, más que por cromos rutilantes. Oyarzabal sería una operación que doblaría esa apuesta por una línea coherente y que triunfa en la Champions. La revolución de Luis Enrique en el PSG refuerza la idea de que, para ganar la máxima competición europea, el talento individual tiene que estar al servicio del equipo.