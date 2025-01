Un Barça y un partido dalinianos

Los jugadores del FC Barcelona celebran el gol de la victoria contra el Benfica / AP

Surrealista, así definiría el partido contra el Benfica. Entre errores, rebotes y penaltis se ha dibujado este cuadro extraño; Al Barça, todo lo que le ha faltado en lo defensivo, lo ha tenido en la garra final para remontar un encuentro que se había puesto casi imposible a la media parte.

En ese momento, cuando todo parecía perdido, casi como un hecho profético, como avisándonos de la lluvia de goles que estábamos por ver, una tormenta ha empezado a descargar en Lisboa para darle más épica. Partido de culto, escribía alguien en X. Y lo es por lo ocurrido y por lo mucho que hay que analizar. Más allá de lo más importante, que es el resultado y la clasificación directa a octavos, el color negativo de lo ocurrido lo encontramos en el sector bajo del campo, en una defensa desordenada y lenta, y en la portería. Szczeny, sale de la portería como las primeras cuatro letras de su nombre, de manera extraña.

Lo vimos en la final de la Supercopa y lo hemos vuelto a ver hoy; no parece físicamente preparado para competir a este nivel, pero claro, mucho no se puede pedir a alguien que hace unas semanas estaba ya jubilado en una mansión bajo el sol andaluz. No creo que haya discusión; Iñaki debe ser el titular de este equipo esperando a que Ter Stegen vuelva en forma para no tener que acudir al mercado estival.

Sin un portero solvente, es muy complicado cumplir en todas las competiciones, menos aun en Europa. La nota positiva, más allá del resultado, es el verdadero mago de este equipo, Pedri, al que las estadísticas no le hacen justicia porque lo que hace no es cuantificable en una tabla de números. Entiende el juego como nadie, pone las pausas cuando se deben poner y ve con antelación lo que van a hacer los rivales.

Encuentra espacios donde parece no haberlos y le da sentido futbolístico a todos sus compañeros. El verdadero artista es él, no solo en esta obra surrealista que se ha dibujado esta noche, sino en cada uno de los partidos disputados esta temporada. Lo demás se ha escrito y se seguirá escribiendo; el equipo está enchufado hasta el último minuto, y a pesar del desorden de hoy, la insistencia y las ganas han podido darle la vuelta al marcador. Este tipo de partidos son los que acababan en desastre las últimas temporadas, pero ahora, gestionados por Flick, sabemos revertir situaciones en momentos incomodos.

El entrenador alemán, con el chubasquero puesto, es otro de los artífices de esta remontada; su pincelada en forma de cambios y modificaciones tácticas, han sido primordiales para acabar llevándonos los tres puntos. Como decía Cruyff “prefiero ganar 5 a 4 que 1 a 0”. Pues eso, partido de culto, partido surrealista, partido daliniano.