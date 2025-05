El Barça parte con ventaja para la próxima temporada

Iñaki Peña, ante el Athletic / AFP7

Nadie puede garantizar que el Barça juegue el año que viene la final de la Champions y mucho menos que la gane. Sin embargo, el equipo de Hansi Flick dispone de todo lo necesario para convertirse en el gran dominador del fútbol europeo durante los próximos años

Tiene en su plantilla a futbolistas extremadamente jóvenes, pero la mayoría de ellos ya están consagrados. Posee, también, de veteranos que aportan experiencia. A todo eso, cuenta con un técnico que sabe lo que quiere y que conecta con sus futbolistas y, encima, como mínimo, dos de los tres mejores cracks del momento visten de azulgrana. Me refiero, como no, a Lamine Yamal y a Pedri. Dos jugadores claves que junto a Cubarsí completan la espectacular columna vertebral del once titular del Barça.

Eso respecto a la plantilla, pero hay otros factores que favorecen a los azulgranas a corto y medio plazo. El hecho de no disputar este verano el Mundial de clubs le favorece respecto a la mayor parte de sus rivales. Que los futbolistas del Barça puedan realizar vacaciones y que Flick disponga del tiempo para organizar la pretemporada debería notarse en el transcurso de próximo campeonato que se iniciará a mediados de agosto.

Contra el Athletic, se cierra una de las mejores temporadas de los últimos años. El partido no pasará a la historia, pero el técnico alemán permitió al portero, Iñaki Peña, volver a la titularidad y Lewandowski marcó dos goles que le permiten superar el centenar en la Liga.

Toca ahora planificar la próxima temporada y ver que refuerzos llegan. Hay que resolver el tema de la portería y la prioridad es un extremo. Eso sí, antes de realizar algún fichaje deberá realizarse alguna venta. Algo que históricamente siempre le ha costado al Barça. Entrenador y futbolistas han cumplido con nota y la temporada ha sido de excelente. Ahora es el turno de Deco y los dirigentes. Si logran mejorar lo presente, el futuro puede ser espectacular.