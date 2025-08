Barça, el paraíso de los comisionistas

Joan Laporta, durante su entrevista con la cadena CNN / FCB

En estas últimas semanas han pasado tantas cosas en el FC Barcelona que necesitaríamos la edición entera de SPORT para comentarlas (la operación de Ter Stegen, la gira asiática, el contrato con el Congo, el fallido retorno al Camp Nou...). Sin embargo, conocimos una noticia que ha pasado completamente desapercibida y en la que, a mi juicio, es necesario mirar en profundizar para llegar a comprender de una vez por todas cual es la realidad y el verdadero problema del FCB desde que el CEO Ferran Reverter (y poco después una veintena larga de ejecutivos de primer nivel) puso pies en polvorosa del club por estar en total desacuerdo con el proceder de Joan Laporta.

Resulta que el contrato Nike-FCB ya no es el más lucrativo de la industria. Ha sido superado por muy poco por el que han firmado Puma y el Manchester City: 1.000 millones de libras por 10 años. O lo que es lo mismo, 120 millones de euros por temporada. Era, como el de Nike y FCB, una renovación. Me he preocupado por saber cómo se gestó esa renovación y así compararla con el acuerdo Nike-FCB, ya que también era una extensión.

El CEO de Puma, Arne Freundt, se reunió en Manchester con su CEO, Ferran Soriano. Los dos sentaron las bases del acuerdo y después sus respectivos equipos de márquetin se pusieron a trabajar en los detalles. Durante el proceso surgieron discrepancias, obviamente. Todo quedó resuelto en un segundo viaje, y el último, que el CEO de Puma hizo a Manchester para reunirse con Ferran Soriano. Hablaron, cedió uno, cedió otro y se dieron la mano... Y acuerdo cerrado. ¿Intermediario? Ninguno. ¿Comisionista? Ninguno.

Si el FCB tuviera un CEO como Dios manda, de prestigio y con experiencia (y que respetaran su trabajo, sin intromisiones), ese proceso natural entre Puma y Manchester City (y en tantísimas otras cosas) se hubiera podido repetir entre el FCB y Nike. Pero el CEO del FCB es Joan Laporta y se hace lo que él dice. Nadie osa contradecirle. El club es suyo.

En el FCB, las conversaciones con Nike para renovar el contrato las lideraron el equipo de márquetin del club y su directivo responsable, Juli Guiu. Ya en la parte final del proceso Joan Laporta introdujo a Darren Dein. Quiso que hiciera de mediador entre dos empresas que llevaban 30 años trabajando juntas. Mando h... A cambio, 50 millones de euros de comisión. Una inmoralidad se pongan como se pongan. ¿Por qué Joan Laporta apartó abruptamente a Juli Guiu (que acabó dimitiendo) y metió con calzador a Darren Dein? ¿A qué vino tanto interés si Nike y el FCB siempre han acabado poniéndose de acuerdo?

Y ojo, porque Darren Dein podría llegar a cobrar más de 100 millones del FCB entre Nike y Spotify. Él trajo el contacto de Spotify y el FCB le firmó una cláusula por la que cada vez que el FCB y la empresa sueca renueven el contrato, él tendrá una comisión. Es decir, podría estar chupando de la mamella toda la vida. Darren Dein va a ganar más dinero con el FCB que prácticamente cualquier futbolista del primer equipo en cinco años de contrato.

Todas estas comisiones indecentes no serían necesarias si en el FCB el rol negociador lo asumiera un CEO profesional y bien pagado, no el presidente. Pasó lo mismo con la venta del 25% de los derechos de TV (una palanca que le costará al FCB una pérdida de 1.000 millones de euros). Un CEO con cara y ojos hubiera podido negociar directamente con el fondo Sixth Street y ahorrarse la millonaria comisión que el FCB le abonó a Anas Laghrari, la mano derecha de Florentino Pérez que durante unos meses trabajó para el FCB. Fueron 519 millones en total. Solamente que Laghrari recibiera un 5% de comisión de la operación...

Podría estar un día entero hablando de otros casos similares. El pasado mes de julio, el actual Director Corporativo del club, Manel del Río (me explican que estudió con Nico, el hijo de la jefa de gabinete de Laporta, Manana, de ahí que entrara en el club) afirmó a unos periodistas que no sabía nada del contrato con el Congo. Y eso que también asume competencias en el área comercial. ¿Cómo es posible? ¿Quién ha gestionado ese contrato? Que lo digan...

Y nos falta todavía hablar de las comisiones pagadas a ISL, a los omnipresentes Pini Zahavi y Jorge Mendes, la escandalosa aparición de New Era Visionary Group, de lo que pasa en Qatar, Arabia Saudita, Mongolia, Kirguizstán... Sí, el FCB es el paraíso de los comisionistas porque su presidente lo potencia y lo permite. El CEO es él.

Es incomprensible, injustificable e indefendible que en un club donde hay graves problemas económicos, se tire la casa por la ventana en comisiones perfectamente evitables. Y aquí, mientras tanto, ya podemos estar hablando de herencias, insultándonos unos a otros en redes sociales, porque mientras lo hacemos, ellos se están riendo de todos nosotros y contando sus millones plácidamente.

Pd: Después de repasar el texto he llegado a la conclusión de que es muy probable que Joan Laporta y los suyos no quieran, precisamente, que haya un CEO como la copa de un pino.