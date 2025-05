Barça de Oro en 2025

Aitana y Alexia en el derbi contra el Levante Badalona / Liga F

Que el Barça es el nuevo rey de Europa desde hace unos años no es ningún secreto. Seis finales de la Champions en siete años, cinco de ellas consecutivas. Lo que ningún equipo había hecho nunca. Hasta hace uno año, sin embargo, siempre había el ‘pero’ de no haber ganado nunca al Lyon. Y era como que entonces no se podía considerar una nueva dinastía, porque el Lyon tiene ocho Champions.

Tras la final de San Mamés ya no hubo debate: el Barça es el mejor equipo del mundo de este último lustro, como mínimo. Y esto empezó a traducirse también en premios individuales desde 2021, porque antes era impensable que alguna jugadora azulgrana pudiese ni siquiera aspirar a un Balón de Oro o un The Best. Hasta que llegaron Alexia y Aitana.

Este año, para ponerlo en perspectiva, hay cuatro azulgranas -Alexia, Graham, Aitana y Pajor- y Mariona -diez años en el Barça, ahora en el Arsenal- en el TOP5 del ranking de favoritas para el galardón que ha actualizado esta semana GOAL. Además, en el octavo puesto está Patri Guijarro y en el decimotercero, Claudia Pina.

Ya sabemos cómo funcionan estas cosas, porque el ranking solo recoge las sensaciones generales y al final los que votan son cien periodistas de todo el mundo que, también sabemos, no siempre son los que más siguen las competiciones femeninas de clubes más allá de la Champions. Además, este verano hay Eurocopa y los torneos con las selecciones suelen tener un peso muy importante en los premios individuales.

Pero lo cierto es que, viendo cómo van las cosas, sobre todo con el pase de Barça y Arsenal a la final de la Champions y la eliminación de Chelsea y Lyon en semifinales, todo apunta a que la próxima gala del Balón de Oro volverá a ser culé, como hace unos meses, con Aitana, Graham y Salma en el podio del femenino y Lamine Yamal como Kopa -Cubarsí quinto-.

Lo más probable es que Patri y Pina estén más arriba en el ranking -Patri, por ejemplo, merecería de una vez por todas ese Balón de Oro- y también podrían ser nominadas jugadoras como Irene Paredes, Ona Batlle, Cata Coll o Esmee Brugts, por decir solo algunas. Y, por supuesto, el masculino. A falta de ver cómo termina la temporada, Pedri, Raphinha y Lamine Yamal tienen también muchas papeletas para estar ahí en la pelea.

Sea como sea, y pase lo que pase, lo más importante es que el Barça vuelve a dominar todas las quinielas, tanto en el masculino como en el femenino, y esto hacía años que no pasaba. De hecho, no había pasado nunca. Y tampoco que el mismo club con sus dos primeros equipos, a 1 de mayo, aspire al triplete (y al póker). Así que disfrutémoslo