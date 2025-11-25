El Barça se olvida de competir en Europa

En el fútbol actual hay dos maneras de competir. La de los equipos que presionan desde que pita el árbitro, que imponen un ritmo alto y una intensidad frenética; y la de los que saltan al terreno de juego a verlas venir, esperando un error del rival para marcar. El primero fue el modelo del Chelsea. El segundo, el del Barça. Así que los de Hansi Flick se fueron al descanso con una derrota tan clara como merecida. En Europa, o compites al cien por cien o no tienes ninguna opción.

A todo ello, el bajo rendimiento del centro del campo, sumado a la inaceptable expulsión de Araujo por dos tarjetas amarillas perfectamente evitables, dejó a los azulgranas sin apenas opciones de levantar un partido que quedó prácticamente sentenciado en la primera parte. Y es que, jugando sin presionar, sin ritmo y sin intensidad, no se puede ganar a los grandes. La prueba es que, antes del Chelsea, las dos derrotas de la temporada habían sido contra el Madrid y el PSG.

La debacle en Champions vuelve a dejar al descubierto algunas carencias de un equipo que esta temporada parece que solo sabe brillar ante rivales menores. Faltó actitud y faltó orgullo en unos futbolistas que, tras el segundo gol del Chelsea, bajaron incomprensiblemente los brazos.

Hansi Flick deberá tomar de nuevo decisiones si no quiere ver peligrar el futuro del Barça en Europa. Un futbolista como Araujo no puede dejar a su equipo con diez; un lateral como Koundé no puede permitirse cometer ciertos errores infantiles, y De Jong tiene que decidir, de una vez por todas, si quiere ser el líder de este equipo cuando no está Pedri o prefiere pasar a ser un futbolista secundario.

En fin, una dura derrota que deja retratado a más de uno y que, por primera vez en lo que va de temporada, hace saltar las alarmas sobre las opciones reales que este equipo tiene en la Champions.