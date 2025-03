Esto no es un equipo

El Barça celebra el gol de Raphinha contra el Benfica en la ida de los octavos de la Champions / Valentí Enrich

¿El miércoles vieron lo mismo que yo? No, señores, eso no era un equipo, eso era un ejército. Recuerdo 'Barças' más letales, más suntuosos, más excelsos y preciosos, pero lo que vimos y vivimos en el Estádio Do Sport Lisboa e Benfica es otra cosa, y tiene más de arte militar que de habilidad o pericia deportiva.

De salida, se pasea por la banda un tipo de semblante tranquilo y mirada análitica y reflexiva con más aspecto de militar condecorado que de entrenador de futbol, y sus ojos azules hollywoodienses se asemejan más a la encarnación de la figura del General Patton en una película de Stanley Kubrick, que a la de un técnico de chándal de colores y gorrita patrocinada.

¿Qué ha hecho o ha conseguido este hombre en un tiempo ridículamente corto? Dotar a este grupo de futbolistas de las características, atributos y valores propios de un batallón, no de un equipo: un estado físico sorprendente, la complicidad de quién tiene fe sin hacerse preguntas, una cabeza fría, la inteligencia y el carácter al servicio del fin, no del entorno, la capacidad de adaptación al medio y la circunstancia, el valor de no retroceder ante nada, la capacidad de reacción y respuesta, el sentido de la responsabilidad individual, la disposición a obedecer órdenes no comprensibles sin discutirlas y el gusto innegociable por el trabajo coral.

¿Se fijan? Todos los conceptos son premisas básicas de un ejército, nuestro nuevo ejército, unas huestes jóvenes y particulares que lejos de huir de la sangre, parecen hidratarse con ella. Tal vez esta 'Contra' esté quedando un poco violenta, no lo voy negar, pero, ¿no resultó violenta y despiadada la actitud arrogante y contestataria de estos chicos ante la adversidad más cruel al verse con bajas desde los primeros compases, en la primera de las batallas hacia la conquista europea?

Para muestra, no les pido que miren de nuevo el partido (eso resultaría muy duro, porque seguro que les resultó agotador como a mí, incluso desde el sofá de casa), les pido que miren el final del encuentro y la cara exhausta y atónita de los jugadores del Benfica tras el pitido final de Felix Zwayer mientras los nuestros sonreían maliciosos a su alrededor tras la gesta conseguida… No lo duden, el Barça, en Lisboa, con esa determinación, mostró su cara más temible y feroz, aun no siendo la más brillante, y se hizo valedor incontestable del título, ya no como candidato, sino como favorito.

Y una cosa quedó bien clara: estos chavales, hasta que no caiga el último soldado, jamás darán por acabada una guerra.