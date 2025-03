El Barça necesita mucho a Willy... pero él sigue restando en defensa

Willy Hernangómez, este domingo en Badalona / FCB

Ya se ha cumplido bastante más de la mitad del contrato de tres años que firmó Willy Hernangómez con el Barça y hasta la fecha está siendo un auténtico fiasco. No al nivel de Rony Seikaly con Aíto, pero sí bastante cerca de Kevin Séraphin primero con Sito Alonso y después con Svetislav Pesic.

Al igual que sucedió el pasado jueves en Milán, el Barça sacó a relucir su casta y su mejor juego en Badalona pese a los conocidos problemas de efectivos para caer en un bache serio en el último cuarto que comprometió una victoria que parecía sellada con 56-77 en la primera jugada del último cuarto.

El triunfo deja a los de Peñarroya quintos en solitario antes de la batalla del miércoles en la pista del Fenerbahçe de Saras en un momento en el que Willy Hernangómez tendría que dar por fin un paso adelante. Chimezie Metu no volverá al menos hasta finales de año (acaba contrato en junio) y Jan Vesely sigue de baja.

El técnico dio la titularidad a Youssoupha Fall contra la Penya y su sustituto natural era el madrileño. Y sí, el ex de los Pelicans se fajó un par de veces en la lucha por el rebote y anotó dos buenas canastas, pero lo de la defensa clama al cielo.

No llegó a los 10 minutos después de que Peñarroya lo enviase al banco con cajas destempladas después de dos errores defensivos propios de su falta de intensidad. Llegó tarde a frenar a Pustovyi y no hizo la ayuda requerida en la defensa de Tomic, quien no cobra ni la cuarta parte que él y hace el cuádruple.

Willy Hernangómez, al fondo en la celebración de la victoria / FCB

¿Para qué demonios paga el Barça unos cuatro millones de euros a un jugador que valora +2 en 9:26 mientras Fall (con bastante menos talento) se deja la piel para acabar con +13? Enfrente, Tomic acabó con +22 a sus 38 años y 'Pusto', con +13.

Ojalá cambie la tortilla, pero da la impresión de que está quemada y la única solución sería cambiar la sartén este verano. Además, los huevos madrileños suben de precio la próxima temporada y se irán a los 4,5 millones, una cifra que compromete la confección de la plantilla de cara al año que viene.

Ah, recordemos que Navarro lo fichó cuando no pudo hacerse con Punter. Es como si Deco fuese a por Unai Simón y, al no poder ficharlo, se lanzase a por Haaland. O si Joan Marin fuese a por el meta 'Hispano' Sergey Hernández y terminase fichando al lateral Mathias Gidsel. Un despropósito. ¿O no?