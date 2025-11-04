El Barça necesita a Raphinha como el comer

Con Raphinha en forma, el Barça es mucho mejor y no pierde / Dani Barbeito

Raphinha se ha perdido los últimos siete partidos con el Barcelona de los cuales el equipo azulgrana ha perdido tres. Su vuelta está prevista para Vigo o, como máximo, para después del parón. Será una sensacional noticia para Hansi Flick, quien considera al brasileño como una de las piezas clave. Resulta que Raphinha no destaca por ser un jugador con facilidad en el uno contra uno pese a ser delantero, ni es un puñal por la banda pese a jugar de extremo, pero su papel dentro del equipo es trascedente gracias a su inteligencia de saber aprovechar espacios libres, por su facilidad para el remate, por su velocidad en el juego y por su astucia propio de quien se ha formado en la calle y no en una academia.

El Barça echa mucho de menos a este jugador que en el pasado curso destacó en dos aspectos que marcaron el sello de Flick: La vocación ofensiva y la presión. Pese al buen rendimiento de Rahsford, es muy diferente una presión efectuada por el inglés que otra por el brasileño. Raphinha tiene un hambre voraz, Marcus tiene un talento especial. Raphinha muerde y, no solo eso, sino que provoca que sus compañeros le sigan en la búsqueda de una recuperación de pelota. Y entonces, con el balón recuperado en partes altas del ataques, es más fácil marcar. Su ascendencia en el grupo se nota dentro de campo aunque también fuera del mismo, donde ejerce de capitán.

Luego está su facilidad anotadora. Como decíamos, quizás no es el delantero más temido del mundo, pero pocos le ganan en efectividad. Y la demostración fue la gran cantidad de goles que anotó en el pasado curso.

El Barça sufre la ausencia de piezas claves como Juan Garcia, como Olmo, como Pedri pero necesita a Raphinha como el comer. Por ser el jugador que mejor ejemplifica la idiosincrasia que quiere imprimir Flick en el Barça. El año pasado lo logró, en el presente curso no es lo mismo.