El Barça necesita de todos si quiere llegar lejos esta temporada

Brizuela regresó al equipo y lo hizo con buenas acciones ante el Río Breogán

El conjunto de Joan Peñarroya logró un poco de tranquilidad tras el desastroso encuentro ante el Zalgiris al imponerse a un Río Breogán que llegaba con ganas de aprovechar el bajón moral blaugrana, aunque no supo sacar rédito.

Estuvo cerca en el marcador, aunque el equipo de Joan Peñarroya supo amarrar un triunfo revitalizador, la segunda victoria consecutiva en Liga Endesa, y que le permite tomar aire en una serie de encuentros donde no hay tregua.

La nota más positiva fue el despertar de Wll Clyburn, un jugador desconocido en el duelo ante el Zalgiris donde dio hasta la sensación de renunciar a tirar, para convertirse en un estilete ofensivo, con sus 21 puntos y 5 de 7 en triples.

Cale, un valor seguro

Aunque la aportación del veterano estadounidense contó con buenos e intensos minutos de Miles Cale, un jugador que no parece destacar en algo concreto pero todo lo hace bien, en ataque y defensa.

El estadounidense aportó 13 puntos en buenas acciones, y con la defensa también como un valor importante a su participación en el juego blaugrana.

Un triunfo coral que sirvió para dar un poco de moral al Youssoupha Fall, claramente marcado en los últimos encuentros y que Peñarroya recuperó para la causa, con sus 11 puntos y cuatro rebotes.

La garra de Parra

Y qué decir de un guerrero como Joel Parra, que a partido que pasa, se siente con más galones y capaz de ayudar tanto en ataque, con sus 14 puntos y cinco rebotes, y convertirse en el lider emocional de este grupo.

Punter también se quiso añadir a la fiesta, con 10 puntos más, demostrando este Barça que si es capaz de jugar de manera coral, sin buscar las individualidades y sometiendo al rival en defensa, puede realizar una campaña más que decente.

Aunque para que eso suceda, todos los jugadores deben remar en la misma dirección y hay algunos jugadores con ganas de protagonismo. Ojalá eso revierta en el grupo y el equipo coja la velocidad de crucero en juego y victorias para esa confianza tan necesaria para llegar lejos en todas las competiciones.