El Barça necesita que Fermín se quede... y que se marche

No se trata de salvar las cuentas de Laporta, sino de redimir la economía del club. Y una entidad como el Barça, independiente y ajena a los petrodólares o al dinero árabe, solo puede cuadrar sus números si, de vez en cuando, logra colocar en el mercado a un futbolista de la cantera. Saber vender es un arte tan o más complicado que el de fichar.

Es normal y lógico que Hansi Flick no quiera que Fermín o Casadó abandonen el club; pero, al mismo tiempo, el técnico alemán sabe que no dispone de minutos para todos. En el centro del campo son imprescindibles Pedri y De Jong, Olmo es el tercero en discordia y, entre Fermín, Casadó y Marc Bernal, deberán disputarse el resto de los minutos. Por cierto, cuentan de este último, Bernal, que ya está en plena forma.

Por eso, el barcelonismo no debería originar un debate cada vez que llega una buena oferta por un futbolista de la casa. Recuerden que hubo quien clamó al cielo cuando dejaron salir a Riqui Puig. Dicho esto, Fermín y Casadó son dos jugadores especiales: excelentes futbolistas y personas muy queridas. Es decir, no son meras fichas sin alma.

No obstante, ante una oferta millonaria como la del Chelsea es obligado no precipitarse. Hace bien el club, y también la dirección deportiva, en trasladarle toda la responsabilidad al jugador; y hace bien Fermín apostando por quedarse. Ahora bien, si finalmente lo hace, no podrá quejarse si acaba en el banquillo. El enfado que cogió Fermín al enterarse de que no estaba en el once titular en el último encuentro contra el Levante fue mayúsculo. Incluso Flick tuvo que consolarlo.

En fin, este año hay mucho en juego. Lo digo porque, además de los títulos, hay un Mundial al final de la temporada al que solo acudirán los futbolistas que hayan tenido un protagonismo notable.

Lo dicho, Fermín es un excelente jugador al que el Barça echaría mucho de menos si se marchara, pero, desgraciadamente, en el fútbol profesional actual no siempre se pueden compaginar los sentimientos con la economía.