El Barça también necesita que echen a Francia

Descubrimos la otra cara de Flick / EFE

Durante muchos años, el Barça sostuvo un imperio demoledor desde el juego. La fórmula, impulsada hasta la obsesión por Johan Cruyff a su llegada al banquillo - verano del 88 - y sublimada por Pep Guardiola y la generación de Messi en los albores de este siglo, fue un sello de distinción encumbrado en todo el planeta. Tener el balón, someter al rival, amplitud con extremos y presión tras pérdida. Respeto al público, cero especulación y el resultado como consecuencia. El barcelonismo se desató, celebró logros inéditos en su historia, y alardeó de cómo ganaba. Jamás nadie consiguió tanto - el club con más títulos en los últimos 34 años - jugando tan bien al fútbol.

Creí que el mensaje iba a servir para consolidar un camino. Que, aunque todos pretendemos ganar, la identidad que convirtió al Barça en algo diferencial iba a ser defendida siempre, por encima del resultado y con el legado de Pep por bandera. “No ganaremos siempre. Entonces habrá que confiar más que nunca en el modelo. La tentación para alejarse será muy fuerte”, dejó escrito tras vapulear al United en 2011. Fuí un absoluto iluso.

Hoy, con el club enfermo, no sólo en Madrid vomitan contra el estilo, califican de evolución - con desfachatez - el fútbol de España o apoyan la eficacia de Francia e Inglaterra pese a su fútbol dantesco; en casa también cuesta llenar el barco de la idea, la misma que a muchos les llevó a sacar pecho no hace mucho. Aunque no lo parezca, para el club es importante que a Deschamps y Southgate les echen de la Euro. A ver si, de una vez, nos damos cuenta que esa patraña tampoco garantiza ganar. Y que, ante eso, sólo se impone una mirada: defender tu esencia. La que te ha hecho grande. Y distinto.