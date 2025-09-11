El Barça necesita un debate constructivo y menos odio

Desde hace unos meses defiendo una teoría sobre el futuro de Laporta que es la siguiente: el actual presidente del Barça arrasará en las próximas elecciones siempre y cuando no se produzca ningún imponderable. La buena marcha del equipo, que en el segundo trimestre del próximo año estará luchando por la Liga y, probablemente, también por la Champions, sumada a que el nuevo Camp Nou ya estará parcialmente abierto, con los actuales conflictos olvidados, y con una oposición dividida, propiciará que Laporta se pasee (expresión que suele utilizar el propio presidente, adornada con algún que otro improperio) frente a sus rivales.

No me olvido, claro que no, de la situación financiera. Cumplir todos los acuerdos con Goldman Sachs, Spotify u otros patrocinadores parece imposible, pero en este país la economía no decide elecciones. Ni en la política ni en el deporte.

Dicho esto, antes de los próximos comicios, es fundamental y necesario que se produzca un debate sano, constructivo y sin ánimo de venganza sobre el futuro del club. Un debate como el que organizó este martes el colectivo, Suma Barça, liderado por su portavoz, Ricard Font y en colaboración con el El Periódico.

La mayor parte de los participantes que intervinieron en dicho encuentro lo hicieron con un tono moderado y constructivo: desde su promotor y portavoz, Ricard Font, pasando por personalidades como el expresidente de la Comisión Económica del Barça, Jaume Guardiola o el presidente del RACC, Josep Mateu.

Nadie puede negar que Laporta y su junta directiva ha cometido errores de gestión y de comunicación desde que anunciaron que el Camp Nou estaría listo para noviembre del 2024. Errores evidentes por los cuales no han pedido disculpas al socio. Algo, por cierto, que se esperaba en alguna de las últimas intervenciones de la vicepresidenta, Elena Fort.

Dicho eso, es lamentable que algunos que presumen de ser más barcelonistas que nadie prefieran que se retrasen las obras solo por perjudicar a Laporta. Por el bien del Barça, el estadio debe estar listo cuanto antes. Luego, si se demora más de lo debido, es un desastre o nos han mentido, que sean las urnas las que hablen.