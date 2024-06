Robert Lewandowski celebra uno de sus goles con el Barça en la temporada 2023/24 / EFE

Si Lamine Yamal continúa con la espectacular progresión de los últimos meses; Fermín sigue mostrando esa sorprendente chispa y firmeza; Lewandowski se reencuentra con el gol; Koundé juega con la misma fuerza que lo hace con Francia; Cubarsí se mantiene a su nivel; Pedri vuelve a ser Pedri y Araujo deja aparcadas las lesiones, el Barça tiene un equipo más que competitivo. Hay pocos conjuntos en Europa con esta altura de futbolistas. Y si a esos seis jugadores le sumas la fiabilidad de Gündagan y de Ter Stegen, solo queda que Raphinha se muestre más regular y De Jong recupere esa capacidad que pocas veces ha mostrado y ya serían once los futbolistas de un altísimo nivel. Sin contar con Balde que sería el número doce.

Por tanto, el Barça tiene más necesidad de vender que de fichar. Vender ayuda a hacer caja, permite una mejor gestión de la plantilla y abre la posibilidad de fichar. Es cierto que solo con once futbolistas no se puede aspirar a mucho, pero tener un once titular siempre espanta al rival y se lo pone más fácil al entrenador.

Si se vende bien habrá opción de traer algún refuerzo. El fichaje de Nico Williams sería una de las mejores incorporaciones de cara a la próxima temporada. Lamine por la derecha, Williams por la izquierda y Lewa en el centro para rematar sus asistencias con Marc Guiu en la retaguardia. Suena bien, ¿no? A priori un tridente que haría temblar a los rivales. Eso sí, para que esto ocurra hay que vender a Vitor Roque sin perder dinero, intentar ingresar una cifra destacable por Ansu Fati y así uno por uno con todos los cedidos y los que este año no han dado la talla. Una misión, que a priori parece imposible, pero tan necesaria como las incorporaciones. Vender bien, contar con la cantera y fichar lo que se necesita sin inventos brasileños. Parecer fácil, pero el Barça lleva demasiados años sin lograrlo.