El Barça merece respeto

El Girona era uno de los equipos que mejor caía en España. Era uno de esos conjuntos ‘pequeños’ con una propuesta futbolística atractiva que competía por encima de las expectativas y generaba simpatía en la mayoría de aficiones de la Liga. Hasta que empezó a ganar. Asaltó al Barça en Montjuïc y al Madrid en el Santiago Bernabéu. Y goleó en estadios de clubes acostumbrados a estar en la élite del fútbol estatal. Y se salvó holgadamente. Y se clasificó para la Champions. Y dejó de ser tan divertido. Y empezó la animadversión. Y empezó a ‘molestar’ a los que a antaño les caía en gracia.

Ejemplos como el del Girona se han vivido en cuantiosas ocasiones a lo largo de la historia del fútbol. Y el FC Barcelona, por mucho que tenga una magnitud mucho mayor, está sufriendo una situación parecida desde su resurgimiento deportivo, económico, social e institucional. El club blaugrana, que durante un tiempo no estuvo al nivel top mundial, vuelve a ganar. Y, claro, vuelve a molestar.

Especialmente en España. En los últimos años, el Barça ha padecido una campaña intolerable de desprestigio cuando, como el resto de equipos, ha acudido al mercado para intentar reforzar su plantilla. Nico Williams, Joan Garcia, Julián Álvarez... La historia siempre se ha repetido cuando Deco ha mostrado interés en algún futbolista de la Liga. Y eso que en ocasiones ha sido el propio jugador a través de su representante, como fue el caso de Nico el pasado verano y así lo contó el compañero Carlos Monfort en este diario, el que se ha ofrecido al director deportivo culé. Es alucinante.

Algunos denuncian que las formas del Barça no son adecuadas. Y que el problema del club catalán es que habla con futbolistas con contrato antes de contactar con sus equipos y hacerles una oferta. El Atlético de Madrid, de hecho, lo ha denunciado (sin pruebas) a la FIFA y a la RFEF por el caso Julián por este motivo. La justificación de la antipatía no podría ser más pobre y populista. Absolutamente todos los clubes hacen la primera oferta a los equipos de los jugadores que desean cuando saben que el futbolista está por la labor de que la operación se lleve a cabo. La hemeroteca está ahí: el ‘Cholo’ Simeone y Giuliano reconocieron que presionaron a Julián para sumarlo al proyecto rojiblanco en 2024. Y no pasó nada. Porque es lo más normal del mundo.

Tampoco tiene ningún sentido acusar al Barça de filtraciones a los medios de comunicación para hacer ‘ruido’ y desestabilizar a hipotéticos rivales cuando muchas veces se limita a hacer su trabajo para reforzar el ‘roster’ y los periodistas, en el ejercicio de nuestro trabajo, informamos de ello.

Los clubes están en todo su derecho de limitarse a la cláusula de rescisión de sus futbolistas y negarse a negociar. Soy de los que, como está haciendo el Barça con Ferran Torres o el Manchester City con Rodri, no intentaría retener a los jugadores en contra de su voluntad y pediría una cantidad ajustada al mercado para dejarlos salir; pero también creo que, si hay un contrato firmado, todas las partes deben cumplirlo.

Pero el Barcelona merece respeto. Por mucho que moleste. Por mucho que siga ganando. Por mucho que cometa errores, porque los comete. Como los cometen todos.