El Barça tiene el mejor once del mundo en casi todas las posiciones

Hay quien dirá que es una exageración, pero los datos invitan a pensar justo lo contrario. Si cruzamos estadísticas, premios y votaciones de la pasada temporada, el resultado es contundente: el Barça tiene a uno de los tres mejores futbolistas del mundo al menos en siete de las once posiciones de un equipo titular.

Lamine está entre los mejores en el extremo derecho. En la izquierda, Raphinha, ahora también en punta, o Gordon. En el centro del campo, Olmo, Pedri o Rodri. Cubarsí aparece entre los grandes centrales y Joan García puede estar llamado a convertirse en uno de los mejores porteros. No estamos hablando de promesas. Hablamos de futbolistas que ya están entre la élite o tienen argumentos para estarlo.

En definitiva, el Barça tiene el mejor once en casi todo, pero no tiene todavía la mejor defensa del mundo.

Los laterales y una de las posiciones de central son los únicos puestos en los que no encontramos a futbolistas entre los mejores del planeta. O sea, que este Barça tiene talento suficiente para marcar tres, cuatro o cinco goles por partido, pero también puede conceder demasiado atrás. El gran reto es conseguir que su defensa esté a la altura del resto del equipo.

Dicho esto, la llegada de Rodri puede ser mucho más importante de lo que parece. Su presencia puede dar el equilibrio que el equipo necesita. Si domina más el centro del campo, recupera antes el balón y obliga al rival a defender durante más tiempo, los problemas defensivos serán menores.

Nadie duda de que el Barça tiene una plantilla compuesta por excelentes futbolistas y unos jóvenes que aprietan, compiten y aprovechan cada oportunidad. Pero hay algo más importante: el equipo de Flick sabe a lo que juega y el técnico alemán está consiguiendo mejorar el rendimiento de cada uno de sus futbolistas. Quizá no tenga todavía la mejor defensa del mundo, pero sí tiene algo que muy pocos equipos pueden igualar: talento de primer nivel prácticamente en todas las posiciones.