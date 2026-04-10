Este Barça sí es una "medianía"... suerte del play-in

Cuando Xavi Pascual espetó tras la derrota contra el PAO que no se puede ir por Europa "con medianías" no estaba atacando el nivel de sus jugadores. Se estaba refiriendo se refería a las medias tintas, a un club que apuesta por el baloncesto de boquilla y consiente que los equipos se desangren sin rectificar durante la temporada la lamentable planificación que lidera cada año Juan Carlos Navarro.

El Barça llegaba al Principado de Mónaco obligado a ganar y se encontró con un regalo inesperado, la baja de Nikola Mirotic. Sin el montenegrino, la nómina de jugadores locales (detesto el anglicismo 'roster') se reducía a ocho jugadores. Pues bien, con tan solo tres cambios los locales tuvieron suficiente para sacar a la pista a un cuadro azulgrana con 12... sobre el papel.

Y es que Fall hace tiempo que no se levanta ni en los tiempos muertos, Juani Marcos no da el nivel físico para la Euroliga y Myles Cale sigue jugando muy poco. De esos 12 ya quedan nueve. Juan Núñez reaparecía en sus primeros minutos del curso. Ya tenemos ocho, los mismos que el conjunto monegasco. Willy Hernangómez anotó seis puntos, pero la zona azulgrana era una autopista cuando el madrileño defendía. Y ya estamos en siete.

La irregularidad durante los partidos de la que ya se quejaba con amargura Sarunas Jasikevicius se repite sin solución de continuidad y parece que se arreglará 'ad calendas graecas' (en Grecia no había calendas). Shengelia maravilló en el primer tiempo y desapareció tras el descanso, algo similar a lo que sucedió con Clyburn. Si a eso se suman las bajas de Satoransky y de Laprovittola o que Joal Parra no tuvo el día, la derrota no debe extrañar a nadie.

El 'refichaje' de Youssoupha Fall desacredita a la dirección deportiva / GORKA URRESOLA

¿Y ahora qué? El Barça se jugará sus opciones de play-in el viernes en el Palau ante el Bayern en la despedida de las competiciones europeas del emblemático Svetislav Pesic, el artífice de la primera Euroliga azulgrana allá por 2003 en aquel mágico domingo en el Palau contra la Benetton tras la victoria con 'ayuda arbitral' del día anterior en semifinales ante el CSKA Moscú.

La buena noticia es que la Euroliga instauró el play-in a imagen y semejanza de la NBA, lo que evita que el cuadro barcelonista esté eliminado de la competición. De hecho, jugará esa eliminatoria previa a los cuartos de final si gana e incluso podría hacerlo en caso de derrota. Eso sí, no es lo mismo quedar séptimo y octavo (un billete directo y otra oportunidad para el perdedor) que necesitar de dos victorias si es noveno o décimo.

La realidad es que el equipo no engancha, carece de solidez e incluso Xavi Pascual está perdiendo la frescura de sus dos o tres primeros meses. No es para menos. Laporta hizo al técnico la 'trece catorce' con los fichajes, las lesiones han sido una constante y el técnico ha tenido que ejercer de portavoz más de una vez ante el 'silenzio stampa' de la dirección deportiva. Por no hablar de Josep Cubells, quien por suerte está ya lejos del baloncesto.

El Palau debería ser una olla a presión el viernes contra el Bayern. Una victoria serviría al menos para mantener la ilusión un par de semanas más. A día de hoy, parece complicado que el Barça acceda a los cuartos de final y, en ese caso, que pueda con Olympiacos, Valencia Basket, Real Madrid o Fenerbahçe con el factor pista en contra. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Antes el Barça no era una medianía. Laporta y su Junta lo han conseguido.