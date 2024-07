El Barça mantiene la calma por los fichajes

Joan Laporta se dirige a los socios en la Asamblea / FCB

Entramos en la recta final del mes de julio y el Barça anda desaparecido en el mercado de fichajes, algo que se preveía por los problemas económicos y por la Eurocopa, pero que empieza a poner de los nervios a la afición. Queda mes y medio para inscribir futbolistas y el club, no es que no haya fichado a nadie, sino que por ahora no ha realizado ninguna salida salvo la de los futbolistas que acababan contrato. La anormal situación llevará a Hansi Flick a tener que iniciar su proyecto con una plantilla plagada de futbolistas de la cantera y a la espera de buenas noticias y del regreso de los internacionales. Es un contratiempo, pero por ahora es lo que hay. Y puede que aún pasen algunos días más hasta que todo se clarifique.

La sensación del entorno es de cierta incertidumbre, aunque el mensaje del club es claro: se podrá fichar y se fichará lo que está planificado y previsto. Y pronto, parece, que van a pasar cosas positivas. Primero, a nivel económico con la llegada de ingresos y, luego, con la incorporación de jugadores que eleven el nivel de una plantilla que los últimos años no ha dado la talla. Tal vez sea un discurso muy optimista pero desde dentro existe la plena convicción de que Nico Williams podrá venir y de que se podrá atacar el fichaje de Mikel Merino, un futbolista que encanta al área deportiva y a Flick y que con España ha demostrado que es un futbolista de primer nivel.

Más vale tarde que nunca, por lo que se deberá tener paciencia y realizar luego algunos equilibrios. Porque también se dará alguna que otra salida para ingresar dinero necesario. Flick y Deco lo tienen dibujado desde hace ya varias semanas y el plan pasa por dar mucha cancha a los jóvenes, firmar poco y bien y vender a los futbolistas que no van a tener minutos en este proyecto. Vaya, que finalmente no se tocarán a los teóricos titulares aunque alguno se ha salvado por estar lesionado. El Barça tiene la oportunidad de cerrar una gran plantilla con muy poco dinero y el club debe hacer todo lo posible para conseguirlo. A finales de agosto podremos comprobarlo.