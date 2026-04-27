Este Barça manda en absolutamente todo en Liga

El Barça es hoy líder de todo en esta Liga. No existe rival. Con 85 puntos, once de ventaja sobre el Real Madrid y nueve victorias consecutivas en el bolsillo, los azulgranas muy cerca de cantar el alirón. De hecho, lo pueden lograr el próximo fin de semana. Pero más allá de los puntos, lo que impresiona son los números globales de un equipo que se ha mostrado muy sólido en la competición doméstica. 87 goles a favor, el mejor registro de la Liga. Solo 30 en contra, también el mejor. Joan Garcia roza el Zamora. Y encima, el Barça es el mejor equipo local y el mejor visitante del campeonato. No queda estadística por conquistar.

En Getafe, Flick también dejó mensajes de futuro que van más allá del resultado. Rashford tiene muy complicado seguir. Su suplencia, pese a aportar chispa al salir desde el banco, hace casi inviable que el Barça active los 30 millones de la opción de compra. Cancelo, por su parte, sigue por delante de Balde en el lateral izquierdo, y el propio Flick lo dejó claro en sala de prensa: "Tiene que demostrarnos que realmente ha vuelto a su mejor nivel". Y Casadó, incluso sin Frenkie de Jong, sin Eric Garcia y sin Bernal, no entró en los planes del técnico alemán. Su salida este verano no parece nada descabellada.

Pero si hay una imagen que resume los jugadores del Barça también mandan en esta Liga es la de Pedri saliendo ovacionado del Coliseum. Un campo que no es precisamente amable con los visitantes. Hansi fue claro: "Refleja su estilo, su personalidad y su calidad". Los aficionados del Getafe también lo entendieron.

Y luego está Flick. El alemán celebró la victoria con una euforia controlada pero genuina. Abrazó a cada jugador, miró al palco, encontró la mirada de Laporta y levantó los puños. Comedido. Como este Barça que no da nada por hecho todavía. Y por eso es lo que es hoy en Liga.