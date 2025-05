Barça-Madrid: El partido más importante del año

Lamine Yamal, Raphinha y Ferran en la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid / Valentí Enrich / SPO

No falla. Tras cada derrota, aparecen los defensores del otro fútbol, aquel que se juega al límite del reglamento (o vulnerándolo), que sabe pegar patadas cuando hay que darlas, caer al suelo como víctima de una lipotimia, ir al córner a lo Lobo Carrasco para dejar pasar el tiempo, tirar los balones fuera del campo para despejar, encerrarse los once jugadores en el área. Lo bueno del otro fútbol es que, como dijo Marx (Groucho), cambia de principios si no te gustan los que tiene. Así, dependiendo de cómo se pierda, el otro fútbol te dirá que no puedes ir al límite del reglamento cuando te juegas el partido en la ‘zona cesarini’, que hay que evitar las faltas para que no cuelguen el balón al área, que hay que luchar por el balón y no simular caídas, que es mejor matar el partido con otro gol que marear la perdiz, que hay que controlar el partido a base de posesión y no rifar la pelota, y que no hay que acularse ni defender dentro del área propia.

Los pecados imperdonables del Barça en los dos minutos fatales del descuento en Milán, al parecer, fueron múltiples: Lamine Yamal no debería haber buscado el cuarto gol en ese chut que golpeó en el poste; Gerard Martín debería haberse caído al suelo como muerto tras la patada de Dumfries; el equipo debería haber estado mucho más cerrado y así el área habría estado más poblada en el centro; por supuesto, Araujo tendría que haber defendido como un león a Acerbi o, mejor, Flick no debería haberle dado entrada por Íñigo pese a su tarjeta amarilla; Pedri tendría que haberse apoderado del balón y organizado un rondo gigantesco de dos minutos.

Siete goles en semifinales

De forma más general, se afirma que ningún equipo que quiera jugar la final de la Champions League puede encajar siete goles (el Inter de Milán jugará en Múnich habiendo recibido seis, más varios milagros de su portero), que el Barça solo fue por delante en el marcador unos minutos de la eliminatoria (cuando eso lo hace el Madrid es motivo de encendido elogio), o que la estrategia defensiva del equipo es suicida (cuando, entre la fatídica segunda parte y la prórroga, el Inter solo disparó a puerta dos veces: los dos goles decisivos).

Uno a uno, estos argumentos que han aparecido después de la eliminación de la Champions League merecen debate. Juntos, forman un discurso oportunista, fácil de hacer siempre a posteriori, y que, por supuesto, nadie defendería si el remate de Acerbi hubiera ido al palo, como el de Lamine Yamal, o si Marciniak hubiese pitado falta sobre Gerard Martín. Es la gracia del otro fútbol: siempre depende de que la pelota entre o no entre; es, por definición, oportunista. Por este motivo, siempre tiene razón: ¿cómo refutar que, si Araujo se hubiera adelantado a Acerbi, hoy los culés habrían agotado los billetes a Múnich?

El problema del discurso oportunista es que impide análisis que contribuyan a mejorar el juego del equipo. Por ejemplo, es cierto que en los 180 minutos el Barça fue superior al Inter en numerosos momentos y que, a dos minutos del final, estaba clasificado. Y aun así, el equipo inferior ganó al mejor de los dos. Esto significa que el Inter, suerte y arbitraje al margen, supo competir mejor que el Barça. ¿Qué es saber competir, si no ganar cuando eres inferior? Esta es una asignatura que, a lo largo de su historia, el Barça no ha sabido aprobar, y a las últimas eliminatorias con el Inter de Milán me remito.

Un crack mundial

El Barça demostró en esta eliminatoria que es un extraordinario equipo, con grandes jugadores, muy bien entrenado y con un crack mundial, si no ya el mejor jugador del mundo: Lamine Yamal. También se le vio como un proyecto en formación, aún no al nivel de excelencia de los grandes equipos incontestables. Es un grandísimo equipo todavía terrenal y con margen de mejora. Normal, dada la experiencia de su plantilla y el escaso tiempo que hace que echó a andar el proyecto.

Por este motivo, aunque la ilusión y el duelo por la Champions lo eclipse, el partido más importante de la temporada es contra el Real Madrid. Ganar la Liga, y los otros dos títulos españoles, en mano a mano directo contra el Madrid que en agosto iba a arrasar con todo, sería una hazaña para este maravilloso equipo en construcción.

Y la temporada que viene, un año más sabios, con el colmillo retorcido y la convicción de los campeones, asaltar de nuevo Europa. Con su fútbol, innegociable desde el principio y hasta el final, sordo a los falsos cantos de sirena del otro fútbol.