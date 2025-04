Barça y Madrid: parece lo mismo, pero no lo es

Lamine Yamal en el Clásico en el Santiago Bernabéu / Valenti Enrich

Al Barça y al Madrid siempre les han separado las formas. Son dos clubs grandes, muy grandes, pero irremediablemente opuestos ya desde el concepto y la filosofía de vida. En el campo, los estilos también son distintos, uno busca el fútbol y el otro, el resultado. Eso sí, siempre los mejores, eternamente rivales en todo.

Este año aspiran a máximos, pero nuevamente uno gana de una manera y el otro, de otra. El Barça, con autoridad; el Madrid, a trancas y barrancas, más al límite que nunca, con polémicas, prórrogas y una "repesca" europea.

Los dos pueden hacer triplete, aunque en el caso del Barça sería cuatriplete... primera diferencia. Finalistas de Copa y en cuartos de la Champions, solo tres puntos les separan en la Liga. Bueno, tres puntos, más un goal average de 4-0... segunda diferencia, y un escandaloso 9-2 en los dos enfrentamientos directos... tercera diferencia. O sea, que es verdad que los dos están en condiciones de ganar los tres grandes títulos.

Y sí, parece lo mismo, pero no lo es. Y no lo es porque el fútbol del equipo azulgrana es infinitamente superior (9-2, insisto), porque Flick tiene una idea de juego clara y Ancelotti aún no sabe a lo que juega, porque Lewandowski marca más que Mbappé, Raphinha se ha comido a Vinicius y entre Lamine y Rodrygo no hay color. Porque Pedri, solo, mueve al equipo más y mejor que todos los centrocampistas blancos juntos. Y porque hasta Szczesny (0,89) encaja menos que Courtois (1,05). Lo miren por donde lo miren, parece lo mismo, pero no lo es.