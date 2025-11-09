El Barça está donde quería estar antes del parón de la Liga, pero Hansi Flick debe reflexionar profundamente sobre los desajustes que presenta su sistema defensivo. Tras el empate del Madrid, jugando un mal partido, los azulgranas lograron una victoria que los deja a solo tres puntos de los blancos. O sea, que vuelven a depender de ellos mismos.

El regreso goleador de Lewandowski, con hat-trick incluido, y la progresión constante de Lamine Yamal sentenciaron a un Celta que puso en apuros al Barça durante la primera parte. Sin embargo, hay que solucionar con urgencia el problema de la defensa y la portería. Szczesny sigue mostrando que está en una preocupante baja forma. El portero polaco cumplió la pasada temporada, pero todo indica que la inmediata vuelta de Joan García lo dejará en el banquillo permanentemente.

Respecto al sistema defensivo, empieza a ser preocupante la facilidad con la que los rivales rompen la zaga del Barça y logran eludir el fuera de juego. Encajar cinco goles en los dos últimos partidos ante rivales inferiores no es de recibo. Dicho esto, el Barça demostró que, incluso sin Pedri, se puede tener el control del partido y crear diversas ocasiones de gol.

Los delanteros centro están para anotar goles, las estrellas para marcar la diferencia y los porteros para parar. Ante el Celta se cumplieron las dos primeras premisas, pero falló la tercera. Con el regreso de Joan García tras el parón, a Flick solo le queda resolver el sistema defensivo para recuperar el Barça de la pasada temporada. Por tanto, hay margen para la mejora. A todo eso, estar a tres puntos del líder a estas alturas indica que la Liga sigue muy abierta. Más aún tras el desastroso partido del Madrid. En fin, que el Barça va a más y el Madrid a menos. Una jornada fantástica para los azulgranas que debe servir como punto de inflexión de lo visto en lo que llevamos de temporada.