Este Barça nos llena la nevera

Maletas. Trastos varios. Caravanas. Llegar a casa con la nevera vacía. Horarios descontrolados que hay que reordenar. Como la vida. 31 de agosto. Vuelta a la realidad con todo lo que ello conlleva. Pero llegas al Camp Nou y te regalan un retorno de los que no se olvidan. 21.30h. 28 grados soportables. Ambiente guapo. Y cuando regresas a casa, en la que todo está por hacer, te das cuenta que en el Barça las maletas están bien hechas, la ropa doblada y planchada, la despensa llena y el reloj en hora. Bienvenidos al mundo real del mes de septiembre con doce goles a favor, dos en contra, sin ‘9’ clásico, con el espectáculo asegurado, líder en la Liga y, lo más importante, la maravillosa sensación de que lo mejor está aún por llegar.

Escribo este artículo a pocas horas del cierre de mercado, con la confirmación de Gabriel Jesús como ¿último? refuerzo del equipo de Flick. Con la revisión médica superada -lógico el temor de la afición dado el expediente médico del brasileño- y, en la grada, reflejando en los ojos la admiración por los noventa minutos vividos en el Estadi, el último fichaje del FC Barcelona llega a una plantilla que se lo cree por méritos propios. Habrá que explicarle al delantero que este ‘combo’ de Masia, veteranía, evolución y estilo ha sido capaz de convencer desde aquella necesidad que convirtió en virtud. Tercera temporada de Hansi Flick y la sensación de estar reviviendo los mejores momentos de su primera temporada, de asentar el ADN y de ser un equipo más sólido a la par que efectivo.

Les recomiendo que vean en bucle la reacción de Rodri tras el espectacular gol (el primero de los dos que marcó) de Lamine Yamal. A sus treinta años cumplidos y con media vida en un Manchester City de autor, sigue sorprendiéndose ante la genialidad. Le imagino pensando, ya en casa, lo que motiva vivir tus últimos años como profesional al lado de un futbolista como éste y de un equipo con más hambre que el perro de un ciego. Si la vida le propuso dos caminos, está claro que Rodri eligió el que le divierte, el que le da confianza y el que le coloca en una posición de agradecimiento bidireccional. El prestigio lo tiene. El reconocimiento le sobra. La ilusión se la regala una plantilla y un entrenador en permanente evolución.

Raphinha, a día de hoy, es el ‘pichichi’ de La Liga por delante de Mbappé. De la Bota de Oro. Del que, a pesar del desastre del Real Madrid en las últimas dos temporadas, no ha fallado ante puerta. Demostrando lo que significa ser un jugador fuera de lo convencional. Pero el capitán del Barça, bajo la batuta de Flick y con su plena confianza, le está pasando la mano por la cara al goleador de cabecera. ¿Que supone este dato con tan solo tres jornadas disputadas? Entre otras cosas, que el conjunto azulgrana tiene respuestas. Creativas o básicas. Pero las tiene. Y si Gordon y Lamine Yamal están en su ‘prime’, Raphinha puede hincharse a meter goles. Lo vimos ante el Rayo Vallecano, partido en el que confirmamos que el precio del inglés es incluso barato. Junto a los Xavi Espart (al loro con lo que va a ser este jugador para el FC Barcelona), Pedri, Fermín, Bernal y, extraordinario, Pau Cubarsí nos van a llenar la nevera para que no pasemos hambre. Con esta despensa, poco tendremos que ir al mercado.