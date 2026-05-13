El Barça levanta el pie y Florentino se enroca

Víctima de una resaca más que comprensible, el Barça perdió en Vitoria. Después de once triunfos consecutivos, el equipo de Flick volvió a perder. Poco que reprochar: entra dentro de la lógica levantar el pie del acelerador cuando ya se ha conquistado la Liga. Al equipo le faltó frescura, último pase y remate, pero no compromiso. Había ganas de completar una Liga de 100 puntos, cifra que retrata a la perfección una Liga casi perfecta. No podrá ser.

Cuando el Barça intentó apretar el acelerador, ya era tarde. Resistió el Alavés, plenamente inmerso en la pelea más intensa de la Liga, la de evitar el descenso. A pesar de todo, el partido de Mendizorroza regaló las buenas prestaciones de Álvaro Cortés, otro paso adelante de Marc Bernal y una tímida reivindicación de Kounde y Balde. Quizá se esperaba un poco más de Roony, jugador prometedor y buen regateador que no acaba de explotar del todo.

Más allá del césped, los focos volvieron a apuntar a Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid es capaz de pasarse años sin hablar con la prensa y de repente, comparecer en rueda de prensa y en un plató de televisión dos días seguidos. Entrevistado por Josep Pedrerol en 'La Sexta', Florentino se enrocó en sus posiciones. Insistió hasta el cansancio en que existe "una campaña orquestada" para dañar al Real Madrid.

Tiró del manual más básico del populismo: buscar un enemigo externo para hacer piña con sus seguidores más acérrimos. Solo esos, los más acérrimos, podrán comprarle el discurso al presidente. Cualquier madridista con un mínimo de espíritu crítico estará inquieto: cuando el único discurso del presidente es apuntar a un teórico enemigo externo -¿pero quién es el enemigo, concretamente?-, lo demás suele ser un simple hueco. Ocurre en la política: los dirigentes que basan su argumentario únicamente en atacar a los oponentes demuestran una preocupante carencia de programa y de ideas propias.

Florentino también fue desafiante con el Barça. "Haría bien en demandarme". "No puedo tener relaciones con un club así". Sus frases liquidan definitivamente esa relación de ambigüedad que tanto Laporta como el propio Florentino habían alimentado últimamente. Rivales, pero amigos. Opuestos, pero con intereses comunes. Había algo artificial en esas sonrisas, esos abrazos, esos intereses comunes... Si Florentino es fiel a su palabra, las relaciones entre Barça y Madrid volverán a ser lo que siempre fueron: volcánicas, complicadas, hostiles; como corresponde a dos clubes antagonistas por naturaleza.