El Barça le muestra a Bordalás que será un digno Campeón

El Barça no firmó un gran partido en Getafe, pero sí ejecutó el plan más sensato posible para enfrentarse al áspero y previsible libreto de Bordalás. Lejos del espectáculo, los azulgranas optaron por un fútbol pragmático, con mínimos riesgos y un control casi absoluto del encuentro. No fue bonito, ni falta que hizo. En algunos tramos, el partido incluso rozó el aburrimiento, pero también evidenció madurez competitiva. A estas alturas de la temporada, hay que saber qué partido toca jugar y no caer en la trampa del rival.

Y esa lectura tuvo premio. No es casualidad que el Barça llevara cinco temporadas sin ganar en el Coliseum; por eso, este triunfo tiene más valor del que parece. Fermín volvió a ser decisivo, confirmando un final de temporada sobresaliente, mientras Cubarsí sigue demostrando una solidez impropia de su edad, consolidándose como uno de los jugadores más en forma del equipo.

Eso sí, la ausencia de Lamine Yamal se notó más de lo deseado. No hay en Europa un futbolista con su capacidad de desequilibrio, y el equipo lo acusa. Pedri, por su parte, sigue alejado de su mejor versión, aunque dejó detalles positivos en un partido donde el brillo individual era casi un lujo innecesario.

En definitiva, una victoria poco vistosa, pero tremendamente valiosa. Porque, a veces, competir bien es mucho más importante que jugar bonito.

A partir de ahora, toca tener cerca una calculadora para ver si los azulgranas se proclamarán campeones de Liga en el Clásico que se disputará en el Camp Nou, si los de Arbeloa tendrán que hacer el pasillo de campeón ese mismo día o si los blancos entregan definitivamente el campeonato el próximo domingo en su partido contra el Espanyol.

En fin, la Liga está más que asegurada desde el punto de vista matemático, pero también por lo visto durante las últimas jornadas sobre el terreno de juego. Sin duda, el Barça es un digno campeón.