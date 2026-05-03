Al Barça le falta un plus de fuerza física para ganar la Champions

El segundo título de Liga consecutivo de la era Flick –nadie duda de ello- tiene que obligar a una reflexión profunda por parte de la dirección deportiva. Una reflexión de futuro que pasa inevitablemente por el objetivo de volver a convertir al Barça en un líder mundial. Un deseo que obliga a ganar la Champions cuanto antes.

Así es la vida, así es el futbol. Para ser el número 1 hay que conquistar la competición más importante. Los títulos nacionales validan un proyecto, pero son los títulos internacionales los que otorgan prestigio y gloria. Cuando te acostumbras a ganar la Liga, automáticamente quieres más. Y para ello hay que planificar la próxima temporada con dos premisas fundamentales: se disputarán cuatro competiciones y que hay que tener mejor plantilla, más fondo de armario para superar los contratiempos.

En el fútbol actual la condición física es determinante. Los jugadores tienen que correr más de noventa minutos y están obligados a realizar un pressing agobiante al rival. Esto exige, junto a talento y técnica, que los futbolistas sean también atletas. Lo vimos en el PSG-Bayern, el derroche físico fue excepcional. Una lección que conviene no olvidar.

Para aguantar 38 partidos de Liga, 7 de Copa, 2 de Supercopa y 15 de Champions si llegas a la final, en total más de sesenta partidos, necesitas un potencial físico que ahora no tiene el Barça. Hay una gran base, un equipo joven y en crecimiento, pero hay que mejorar el rendimiento físico. En Europa la fuerza es tan necesaria como la técnica.

El segundo punto importante es formar una plantilla equilibrada con todos los puestos doblados, con recambios de nivel. Los títulos no los ganan los equipos, los ganan las plantillas. Han pasado a la historia los tiempos en que se hablaba de titulares y suplentes. Con la normativa de los cinco cambios, medio equipo, todos los jugadores son importantes y la estrategia del entrenador es decisiva para sacar el máximo partido del banquillo. La rotación de las alineaciones en función de la importancia del rival es otro factor que obliga a tener equipos que, con los cambios y las lesiones, no se debiliten.

Esto es lo que necesita el Barça, una plantilla más potente para llegar a la fase decisiva de la Champions sin sufrir por los lesionados o el cansancio. Faltan jugadores con experiencia y peso específico. Deco es consciente de la situación pero está pendiente de la tesorería para saber si podrá realizar las incorporaciones que él y Flick desean. Para ello será necesario realizar una serie de traspasos que faciliten recursos económicos para ser ambiciones en los fichajes. Lo que se ha demostrado las dos últimas temporadas es que al Barça actual le falta un plus para triunfar en Europa.