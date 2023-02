El Barça le falta hacer un clic, o dos

El Barça no está aún a nivel para competir con los más grandes. La eliminación a manos del Manchester United, duelo en el que no ha ganado ninguno de los dos partidos, es una demostración de que al equipo azulgrana todavía le queda mucho, no tiene ni la personalidad precisa para hacer frente a este tipo de rivales más fuertes que los que se encuentra en la Liga española.

Una cosa es competir en casa y la otra es ir por Europa. Los resultados son letales. En los últimos 23 partidos en Europa, el Barça ha ganado seis, ha empatado siete y ha perdido diez. Con Xavi, tres cuartos de lo mismo: Cuatro victorias, seis empates y seis derrotas europeas.

Es cierto que el equipo dio la cara contra el Manchester, pero los detalles acaban siendo claves en este tipo de compromisos y el Barça todavía no hace méritos suficientes para que la moneda caiga de cara. A las primeras de cambio en la Champions, fuera; a las primeras de cambio en la Europa League, fuera.

Un varapalo fuerte teniendo en cuenta la inversión efectuada esta temporada, siendo el Barça uno de los equipos que más se ha gastado en fichajes en el último año. El club ha invertido fuerte pero aún carece de jugadores definitivos para hacer frente a defensas más potentes.

Hay otro aspecto a tener en cuenta. En España, el Barça marca un gol y se duerme. A veces sufre, a veces no pero acostumbra a ganar. En Old Trafford marcó y en la segunda parte se durmió. ¿Qué pasó? Que el Manchester no es cualquier rival de Laliga. Hay que hacer un click para ir a avasallar al rival, para matar los partidos, para golear, algo que este Barça no hace por más que se diga que es el equipo más ofensivo de Europa tras el City. Será el más ofensivo pero no el más voraz. Y este supone dar un paso más en adquirir una mentalidad ganadora. El Barça está en ello pero todavía le queda.

Quedar fuera de la competición europea en febrero es difícil de asumir para el Barça, que vio como en Old Trafford le remontaban la ventaja con la que se puso en el marcador.

El Barcelona va a entrar en el mes de marzo eliminado de todas las competiciones europeas, algo que no sucedía desde hacía 24 años (en la temporada 1998-99 recibió el KO europeo en el mes de diciembre).

Las caras de los jugadores, y del propio Xavi, era un poema, síntoma de la realidad con la que se ha encontrado el Barça.