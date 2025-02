¿Y si al Barça le da por ganar la Copa?

El Barça de basket ha completado una buena semana antes de afrontar la Copa / Twitter: @Fcbbasket

Arrancamos una de las semanas más especiales del año con la disputa de la Copa del Rey de baloncesto. El primer torneo de 2025 que voy a tener la suerte de vivir y explicar en primera persona en Gran Canaria respaldado por una redacción talentosa con la que os vamos a acercar todo lo que ocurra en territorio insular. Agradecido de nuevo por la confianza del diario.

Llevamos días trabajando en todas las noticias previas al arranque de la Copa, así como entrevistas que podréis empezar a leer desde hoy en SPORT. Este año quise tantear la opinión de otros compañeros, tanto del diario como de otros medios, para conocer sus sensaciones y predicciones a pocos días de que se dispute el torneo. Y tras charlar con más de 30 profesionales que siguen la actualidad baloncestística, tan solo Joan Domènech, de El Periodico, Jordi Quixano, de El País, y mi compañero Nil Jaimejuan apuestan por el Barça como campeón en Gran Canaria.

Lo cierto es que, como toda la Copa, el papel de los azulgranas es de pronóstico incierto por el devenir de una temporada con una trayectoria propia de una montaña rusa y algo alejada de las expectativas iniciales de curso. Ahora bien, tan cierto es que el equipo ha acumulado más derrotas de las previstas, como que las notas se empiezan a poner desde este jueves.

Kevin Punter anotó 17 puntos en la victoria del Barça ante Valencia Basket / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Una semana para recuperar sensaciones

Y el Barça va a llegar a la Copa con una de las mejores sensaciones del curso, con una buena semana a las espaldas tras las contundentes victorias ante Maccabi y en Valencia, y con la buena imagen ofrecida ante Olympiacos. No quiero ser pesado una vez más con la polémica arbitral, y más cuando me caracterizo por no 'llorar' por los arbitrajes. Pero a donde no llegó el talento de los griegos, el 'empujoncito' arbitral permitió que la victoria se marchase hacia el Pireo.

No tengo ninguna duda de que la victoria en La Fonteta ha podido plantearle a más de uno la pregunta que titula la tribuna de esta semana. Tanto por haber ganado en una pista en la que nadie se había logrado imponer en lo que va de ACB, como, sobre todo, en la forma. Siempre la importancia del cómo por encima del qué.

Así que nada, en una Copa en la que poca gente contaba con el Barça (los comentaristas televisivos en Valencia se encargaron de repetirlo varias veces), el conjunto azulgrana va a llegar con más opciones de las que se le otorgaban pocos días atrás, y teniendo por delante una eliminatoria de cuartos de final ante un Tenerife que no asusta tanto como Valencia Basket, Unicaja o Real Madrid, los otros cabeza de serie del torneo. Veremos lo que ocurre. Eso sí, pase lo que pase en Gran Canaria, por favor: ¡Traigan fichajes!

Manresa: respeto y ambición a partes iguales

El pasado viernes estuvimos en el Nou Congost charlando con Álex Reyes a pocos días de que dispute su primera Copa, la tercera en cuatro temporadas para un Baxi Manresa al que un año más hay que encontrar en la parte alta de la clasificación. Os recomiendo leer la charla que tuvimos con él y que se podrá leer hoy tanto en el papel como en la versión digital. Un jugador con un discurso interesante, sensato, y un deportista con la cabeza amueblada que encara el partido contra el Real Madrid con respeto y la máxima ambición. No creo que llegue a ser un David contra Goliat, pero Manresa tiene en su mano poder dar uno de las grandes campanadas de las últimas temporadas en la Copa.

¿Y si el base del Barça está en el junior?

El conjunto que entrena Carlos Marín logró llevarse el torneo de Ulm con el que consiguió el billete para disputar la fase final de la Euroliga el próximo mes de mayo en Abu Dabi. El Barça se impuso en la final a Zalgiris Kaunas por 89-91 liderados por los 22 puntos de Mathieu Grujicic, y por un soberbio Raul Villar, que acabó el partido por el título con 19 puntos y siete asistencias. Peñarroya ya le ha convocado para varios partidos, pero todavía no ha podido debutar con el primer equipo. A falta de refuerzos, ¿y si la solución está en casa?