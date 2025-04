Barça - LaLiga: una guerra que ya cansa

Laporta y Tebas / LALIGA

La situación financiera del FC Barcelona es delicada, sí. La normativa económica de LaLiga es estricta, también. Pero lo realmente preocupante no es que se apliquen reglas o que el Barça quiera vivir siempre al límite del reglamento, sino que la relación entre el club azulgrana y la patronal se haya convertido en una guerra pública constante. Una batalla de comunicados, filtraciones y mensajes cruzados que no beneficia a nadie y que, lo que es peor, desgasta la imagen de ambas instituciones a los ojos del mundo fútbol.

El pulso entre Joan Laporta y Javier Tebas, por lo menos a nivel mediático, lleva tiempo instalado en un circo público en el que todos estamos siendo testigos de un espectáculo surrealista, ya que todo parece indicar que la relación institucional entre ambos es más que cordial, como indicó el periodista Adrià Soldevila en 'La Posesión de SPORT': “La relación actual entre Laporta y Tebas es muy buena" y que los desencuentros públicos son “un paripé”, una representación política más que una enemistad real.

Lo que debería resolverse internamente con sentido común, se ha transformado en una pelea que esta semana se ha llevado a la última expresión con comunicados por parte de las dos instituciones, con el CSD y Uribes como comentarista invitado en el programa de 'El Cafelito' de Pedrerol.

En medio de todo esto, los patrocinadores y el mercado asisten a una pelea que transmite desconfianza e inestabilidad, algo que se viene arrastrando en los últimos años y que perjudica y mucho la marca Barça por mucho que los seguidores más 'cañeros' estén encantados con este intercambio constante.

La importancia de las formas

Cómo olvidar el ataque de sinceridad de Raphinha hace meses en la Supercopa de España, con unas declaraciones durísimas que después el propio Laporta quiso matizar para 'salvar' la imagen del brasileño cuando aseguró antes de la resolución del 'caso Olmo' que "si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación en la que están Pau Víctor y Dani Olmo, quizá pensaría si sería lo mejor estar aquí".

Y es que es imposible verlo desde fuera sin sentir que cada decisión técnica de LaLiga parece que esté hecha con la intención de colocar una nueva traba al Barça, lastimando su capacidad para atraer talento, así como que cada movimiento económico del club, en vez de mirar de colocarlo en un contexto de estrategia económica de futuro, sea en realidad otro intento de surfear los límites de las normas para salvarse in extremis.

Sea como fuere, LaLiga no puede permitirse estar en batallas constantes con uno de sus principales activos, porque cada vez que el foco está en los despachos en lugar del césped, la afición desconecta un poco más. No sé ustedes, pero a mí esta guerra ya me cansa.