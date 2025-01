El Barça, un juguete roto

El Barça cayó en Girona de manera inexplicable / EFE

¡Ha vuelto a pasar y aún peor que el domingo! Como si de una maldición se tratase, el Barça iba ganando por 75-85 en Girona después de que Justin Anderson solventase con 25 puntos una pésima primera parte a nivel defensivo. Ante la Penya, los azulgranas ganaban por 76-72 a falta de 58 segundos.

El domingo en el Palau Satoransky falló dos tiros libres para sentenciar la victoria y lo ha vuelto a hacer en Fontajau. El Joventut forzó la prórroga y ganó por 90-91. Este martes la exhibición de Iroegbu ha liderado un vergonzoso parcial de 16-5 para encajar otra derrota por el mismo resultado. ¡91-90!

Urgen soluciones. Josep Cubells delegó la representación institucional en Manolo Flores, mientras que Navarro y Mario Bruno Fernández contemplaban en directo el despropósito de plantilla que han confeccionado. ¡Qué importante era el gran Lapro, que solventaba esos problemas con su polivalencia!

¿Qué quieren que les diga? Este equipo es un desastre. Parker hace la guerra por su cuenta, Willy es como el Guadiana, la 'Mamba' no tiene veneno, Satoransky y Núñez no la meten ni en una plaza de toros y en determinadas fases de los partidos no defiende ni el tato. Bajo los aros en defensa, sin Vesely podría jugar hasta Papá Pitufo (para los más veteranos).

Cuesta creer cómo un equipo que se levanta en el tercer cuarto (13-27) y tiene el partido controlado se cae de manera lamentable. ¿Qué hacemos? En plena zozobra, todo lo que han hecho los dirigentes es traer a Raulzinho Neto e intentar fichar a Thomas Heurtel. ¡A Heurtel!

La Copa del Rey no está perdida, pero la realidad es que 12 derrotas en los últimos 16 partidos y seis seguidas fuera en la Liga Endesa no son sostenibles, ahora que está tan de moda esta palabra. Pero claro, si el Palau sigue siendo una balsa de aceite y la condescendencia domina a la afición...