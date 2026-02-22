El Barça tiene que jugar al 100% para ser un equipo campeón

Venimos de dos varapalos consecutivos que merecen análisis y reflexión. La goleada sufrida en el Metropolitano y la dura derrota ante el Girona han puesto al descubierto las limitaciones del Barça cuando no juega al 100% de sus posibilidades. En Madrid fue un equipo frágil y vulnerable capaz de encajar cuatro goles en solo cuarenta y cinco minutos. Un record negativo increíble. En Montilivi no mejoraron, comenzaron ganando pero acabaron perdiendo. Dos duras lecciones que no pueden caer en saco roto.

Estos contratiempos que han costado el liderato en la Liga, que se puede recuperar esta tarde tras el tropiezo de ayer del Madrid, necesitan autocrítica, terapia de vestuario. Analizar a través del video los errores cometidos para que no se vuelvan a repetir. Flick tuvo una larga reunión con la plantilla y la conclusión fue sincera, mea culpa. Cuando se encajan goles con tanta facilidad no es cuestión de buscar fallos personales, la responsabilidad es de todo el equipo. El problema no es jugar con la defensa muy adelantada, el problema es no defender en bloque y con las líneas juntas.

La temporada entra en su fase crucial, donde los puntos valen oro y las eliminatorias de Copa y Champions son a vida o muerte. De abril a mayo se deciden tres títulos importantes y hay que afrontarlos en la mejor condición física. Da la sensación de que flaquean las fuerzas para mantener la presión al rival durante noventa minutos. No se juega con la misma intensidad todo el partido. Hay lagunas de relajación que desequilibran al equipo. El staff técnico tiene que calibrar en su justa medida la preparación física necesaria para afrontar los meses de dura exigencia que llegan.

Está demostrado que cuando el Barça juega al 100% es imbatible, se convierte automáticamente en serio aspirante a todos los títulos. Pero cuando baja el nivel, es un equipo mediocre que puede tropezar con cualquiera. Para jugar a tope, partiendo de la base de que todos sus jugadores tienen un nivel técnico entre el notable y el sobresaliente, hacen falta tres cosas: actitud, espíritu de sacrificio y condición física. Es un pack de obligado cumplimiento para aspirar al máximo. Es aquí donde el técnico alemán se muestra exigente.

Superada felizmente una larga etapa de lesiones que han mermado seriamente el potencial del equipo, toca demostrar que con Pedri, Raphinha y Lamine al cien por cien, el equipo puede alcanzar el tono y la velocidad de crucero que exigen los próximos compromisos. Hace falta ajustar la defensa, fortalecer el centro del campo y recuperar verticalidad y agresividad en ataque. Fácil de decir, pero difícil de conseguir. Este es el reto de Flick, crear un equipo que no solo gane en España sino que también impongan su ley en Europa.