El Barça inspira confianza, el Madrid despierta dudas

FC Barcelona - Betis: El gol de Gavi

El Madrid pierde tres puntos en casa y el Barça deja escapar dos. En consecuencia, el líder aumenta su ventaja a cuatro puntos pero desaprovecha una gran oportunidad para dar un golpe a la Liga. No fue por falta de ganas ni de empuje, la culpa la tuvo el Betis que jugó un partido muy serio en defensa, anulando a Lamine y consiguiendo que Lewandowski no rematara ni una sola vez entre los tres palos.

El dominio barcelonista en la segunda parte fue arrollador, pero Adrián evitó con dos paradas de gol que el signo del partido cambiara. El punto conseguido es positivo si tenemos en cuenta el grave tropiezo del máximo rival ante un Valencia que lucha por escapar del descenso.

El Valencia les robó la cartera en el último minuto y los aficionados blancos despidieron con pitos a sus jugadores. La prensa critica con dureza una plantilla desequilibrada desde la marcha de Kroos. Ancelotti ha dejado de ser intocable, ahora es discutido y nadie apuesta por su futuro.

Vinicius ha entrado en una dinámica negativa hasta convertirse en un problema que puede acabar en Arabia Saudi. Florentino ya no es el presidente que lo solucionaba todo, le explotan conflictos que antes solucionaba en privado. No les queda otra salida que agarrarse a la Champions como posible tabla de salvación a la vista de la superioridad blaugrana.

Las debilidades del Madrid quedan en evidencia frente a la gran temporada del Barça. Hay un equipo que crece y otro que cotiza a la baja. Una plantilla que el año pasado no ganó ningún título, ha resucitado con esplendor de la mano de Flick. Con futbolistas jóvenes de la cantera se han convertido en el equipo mas goleador de Europa y sus partidos generan afición y espectáculo aunque anoche les faltara acierto en el remate final.

El comparativo entre blaugranas y blancos no tiene color, ganan por goleada los culés después de ganar 0-5 en el Bernabeu y derrotarles en la Super Copa. El mérito es mayor si tenemos en cuenta que el Barça no juega en su estadio y la maltrecha economía del solo permitió un fichaje el pasado verano, Olmo. Los problemas en los despachos no afectan el rendimiento del equipo.

El duro marcaje financiero de LaLiga deTebas queda en segundo plano ante una racha de veintiún partidos sin conocer la derrota. El club que navega con la tesorería a favor se ve superado en el campo por el club que no logra cuadrar los números. Así es el fútbol, goles son amores.

La plantilla de Flick –hablar solo de equipo es desmerecer al colectivo- tiene argumentos para soñar con el triplete aunque les esperan huesos duros de roer. Por juego, resultados y fortaleza mental, el Barça va por delante del Madrid. Entramos ahora en la fase culminante, en los próximos dos meses se decide todo. Crucemos los dedos para que la magnífica racha barcelonista acabe con la conquista de los títulos deseados. No será fácil pero hay que tener fe en el equipo.