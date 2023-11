¿Dónde está el Barça ilusionante que nos prometieron Laporta y Xavi?

Hoy se cumplen 736 días del fichaje de Xavi como entrenador y el Barça está muy lejos de ser aquel equipo brillante que todos los culés soñaban El mal juego del equipo y las derrotas ante el Madrid y el Shakthar han provocado la primera crisis que el técnico debe revertir de forma inmediata

Hoy se cumplen 736 días del fichaje de Xavi como entrenador del Barça. Tras las dudas iniciales, Laporta apostó finalmente por el exjugador blaugrana para construir un nuevo equipo campeón. Han pasado dos años desde aquel regreso que tanto ilusionó a los culés y la realidad dista mucho del gran sueño que presidente y entrenador nos prometieron. Xavi está viviendo sus momentos más delicados en el banquillo del Barça. Los tres últimos partidos han puesto al técnico en el centro de todas las críticas. La derrota en el clásico ante el Madrid en Montjuïc, la milagrosa victoria contra la Real Sociedad en un pésimo encuentro y el bochornoso KO ante el Shakhtar en la Champions han disparado las alarmas.

En menos de dos semanas, el pánico se ha instalado en el entorno culé. Y con razón. El Barça se ha quedado sin futbol. Ya no tiene la solvencia defensiva que le permitió ganar la pasada Liga y ha perdido gol con la ‘desaparición’ de Lewandowski. Xavi no encuentra soluciones al desastre (”Estamos bloqueados”, asegura como único argumento) y Laporta empieza a ponerse nervioso. El presidente ha sacado dinero de donde no había, activando todas las palancas posibles, para invertir más de 200 millones de euros en fichajes. Y ahora comprueba que el enorme esfuerzo no está teniendo la recompensa esperada.

DOS MESES MOSTRANDO DEBILIDADES

Todo el mundo se pregunta lo mismo: ¿dónde está el Barça ilusionante que nos prometieron? Sin duda no es el que estamos viendo en los dos últimos meses. Porque, más allá de estos tres encuentros desastrosos, el equipo lleva tiempo mostrando sus debilidades. Tras las goleadas al Betis (5-0) y al Amberes (5-0), los culés empezaban a imaginarse un Barça campeón. También el propio Xavi, que aseguró entonces que el conjunto blaugrana se encontraba en su “mejor momento”. El pasado martes, en Hamburgo, un Xavi alicaído reconocía que “ha sido el peor partido desde que soy entrenador”.

LAS LESIONES DE PEDRI Y DE JONG

La transformación ha sido brutal. Y no puede justificarse solo en las lesiones de futbolistas determinantes como Pedri o De Jong. En estos dos meses, el Barça no ha firmado ni un solo buen partido. Ha ido sorteando los obstáculos con más suerte que gloria hasta el desastre final. De las victorias por la mínima (algunas agónicas) o los tristes empates se ha pasado a las derrotas más dolorosas. Y, lo que es peor, con la sensación de que nadie sabe cómo revertir la situación. A la crisis de juego, instalada desde hace demasiado tiempo en este nuevo Barça, se la ha unido ahora la crisis de resultados. Todavía no hay ningún título en peligro. Pero la reacción debe ser inmediata. Xavi tiene la palabra... En sus manos está el presente y el futuro del Barça.