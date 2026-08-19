El Barça tiene una idea y un proyecto que crece. A Mourinho y Florentino solo les queda la propaganda

Mourinho, en su entrevista con El Chiringuito / El Chiringuito

Florentino Pérez escogió el programa El Chiringuito para presentar la Superliga, un proyecto que ya es historia y resultó un fracaso total. El retorno del técnico portugués está siendo surrealista. El Real Madrid lo ha presentado de manera clandestina y de momento solo ha hablado en RMTV y esta pasada noche de nuevo en el programa de Josep Pedrerol.

Florentino ya escogió al polémico programa nocturno para dar su primera entrevista tras su estrambótica rueda de prensa en la que anunció la convocatoria avanzada de elecciones.

Mourinho, hasta ahora callado, también se ha dejado ir en el programa fetiche para su jefe.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid. / Boglarka Bodnar / EFE

La elección del Real Madrid es toda una declaración de intenciones y deja a las claras que el relato del club madridista campa a sus anchas en este espacio.

Mourinho es probablemente el entrenador del Real Madrid que más han despreciado los barcelonistas porque sus maneras siempre estuvieron impregnadas de mala educación y artes reprobables.

La presencia de este veterano Mou elevado a los altares por los propagandistas del régimen madridista no tiene que inquietar al barcelonismo. El Barça de Flick es un proyecto que crece y que no se acomoda pese a las dos ligas conquistadas mientras que el Real Madrid es un barco a la deriva.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid / Europa Press

¿En qué se parecen Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa y Mourinho? Los mismos que elogiaban la calma de Carletto, la modernidad del tolosarra o la ilusión del técnico que ascendió del Castilla ahora no se sonrojan hablando del portugués como el mejor entrenador del mundo.

Mourinho está ahora mismo a años luz de Luis Enrique, Guardiola, Arteta o Flick que son los entrenadores que son la referencia del fútbol del 2026.

El fútbol moderno no pasa ni por un juego ultra-físico ni por la filosofía de ganar como sea, el fútbol moderno pasa por ser dominadores del juego y dominar al rival y encerrarlo en su campo. Este fútbol ni lo siente Mourinho ni lo ha entendido nunca. Mourinho es la señal de la desesperación de un presidente agotado y sin proyecto.

Las lecciones futbolísticas que le dio Guardiola a Mourinho en la primera etapa del portugués en Madrid pueden volverse a repetir con Flick en el banquillo blaugrana. El Barça apuesta por Rodri para seguir mejorando su fútbol, el Madrid apuesta por Mourinho para seguir embarrando el terreno.