Barça: aquí hay gato encerrado

El Camp Nou sigue completando fases en su compleja reconstrucción / SPORT / SPO

Ha sido una semana prolífica en cuanto a acontecimientos en clave azulgrana. Podría detenerme en el traspaso de Vítor Roque; en el hundimiento del primer equipo de baloncesto o del Barça Atlètic; en el incumplimiento electoral sobre las secciones amateurs y el deporte femenino; en la decisión de poner la grada de animación en manos ajenas; en el viaje de Laporta a Azerbaiyán... incluso en lo bien que nos lo pasamos viendo jugar al Barça de Flick ante el Atlético.

No. Después de volver a darle vueltas a la cabeza y de reflexionar, creo que toca seguir hablando, y denunciando, un hecho que ha provocado que un grupo de socios exija explicaciones al Compliance Officer del FC Barcelona, Sergi Atienza, sobre la decisión del club de firmar con la empresa New Era Visionary Group (NEVG) como ‘Official Telecom Operator' del FCB para el nuevo Camp Nou y que esta misma empresa, después, haya sido vital para la inscripción de Dani Olmo gracias al dinero que ha puesto para la explotación de una parte de los asientos VIP.

Es sencillamente injustificable lo que ha ocurrido, se pongan como se pongan y digan lo que digan, porque ha quedado demostrado que nos han mentido y que ha faltado control y rigor en la contratación de NEVG. Es decir, cuando esta propuesta de negocio llega a la oficina del director de Compras, César Martínez, y este alto ejecutivo del FCB comprueba dónde está la sede social de la empresa en España, porque imagino que lo habría hecho, ¿no se dio cuenta que NEVG Ibérica está en un domicilio particular, que no existe ninguna oficina y que no tiene trabajadores ni estructura para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud?

Sigo. Cuando un servicio tan importante y complejo técnicamente como es la conectividad del nuevo Camp Nou, la fibra óptima y la red 5G, se presentó a Joan Sentelles, director operativo del Espai Barça, este caballero no preguntó qué trabajos previos ha desarrollado NEVG, ¿en qué pabellones, estadios o recintos ha desplegado sus servicios? ¿de verdad?

Continúo. Puede que César Martínez y Joan Sentelles no tengan la obligación de saberlo, pero sí Sergi Atienza, el Compliance Officer del FCB. Bastaba con haber buscado en Google para saber que el propietario de NEVG tuvo serios problemas legales en su país, Moldavia. Y si se hubiera preocupado por saber quién es Francisco Maza Sánchez, administrador de New Era Visionary Group Iberia S.L, habría descubierto que fue condenado en Andorra en 1999 a seis meses de cárcel por delito mayor de falsificación de documento privado y delito menor de estafa.

Dirán y justificarán, seguro, que NEVG no desplegará el equipo técnico de telecomunicaciones en el Camp Nou, que por eso NEVG se ha asociado con Orange... entonces, ¿para qué necesitaban a NEVG, qué valor añadido aporta? ¿dónde está el conejo?

Una pregunta para César Martínez, Joan Sentelles y Sergi Atienza: si ustedes quisieran renovar las cocinas de sus casas, ¿irían antes a ver cocinas a alguna tienda, a ver materiales, estudiarían dos o tres propuestas y entonces decidirían? Sí, ¿verdad? Entonces, si ese elemental proceso de sentido común lo harían en sus vidas privadas, ¿por qué no lo aplican al FCB?

¿Qué tienen en común César Martínez, Joan Sentelles y Sergi Atienza? Los tres son íntimos amigos de Joan Laporta. Ninguno llegó al club a través de un proceso de selección. El primero fue tesorero en el partido político de Laporta. El segundo, amigo de la infancia del presidente y compañero de aventuras en el Reus, donde fue consejero. Y el tercero, Atienza, trabajó en el despacho de abogados de Laporta, a quien ayudó en la campaña electoral 2020/21 “por libertad ideológica” y de forma “parcialisísima”.

Para acabar, les recuerdo que el departamento de comunicación del FCB emitió una nota de prensa el pasado 21 de noviembre afirmando que NEVG era “líder mundial en conectividad e integraciones de infraestructuras”. Si el propio club no dice la verdad... ¿Les queda claro cuando afirmo que aquí hay gato encerrado? Miauuuu....