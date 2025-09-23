El Barça de Hansi Flick lidera otra revolución

Flick, en el Johan, durante el duelo ante el Getafe / Alejandro Garcia / EFE

Por uno de aquellos accidentes de la vida, el Barça no lidera en estos momentos la Liga, pero cada vez está más claro que lidera la nueva revolución en el estilo de juego que va imponiéndose en el fútbol. Lo primero, la Liga, es cuestión de tiempo. Ves al Barça y al Madrid, el líder circunstancial, y es que no hay color. Eso sí, uno ha empatado un partido y el otro ha ganado los cinco. Pero por juego, se trata de una anomalía.

A golpe de penaltis, chuts desde fuera del área y detalles varios no se puede ganar toda la vida. Y aunque el fútbol es un juego y hay muchas maneras de jugarlo, normalmente el que juega mejor acaba ganando, por lo menos la Liga.

En cualquier caso, más importante me parece la nueva vuelta de tuerca que Flick le está dando al estilo Barça. Podría decirse que el técnico ha multiplicado el estilo enriqueciéndolo con varios registros que hacen al equipo todavía más poderoso.

Su Barça domina la posesión, la transición rápida y el contraataque. Es un Barça brillante y polivalente, tanto como la polivalencia que está sacando a sus jugadores, Koundé, Eric, Fermín, Ferran Torres... No hay antídoto ante un equipo que lo domina todo y que tiene tantos jugadores distintos para interpretar esta nueva partitura. Curiosamente, ahora que a Guardiola le han pillado el truco, Flick se erige como gurú de otro fútbol ganador.

Es un Barça que juega más que nunca como equipo, en el que los teóricos suplentes se sienten titulares, que sin Lamine ha marcado once goles en tres partidos... Lo más parecido a otra revolución. Desde el Barça, como casi siempre.