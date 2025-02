Barça: una (gran) pinza en la nariz

Así serán los palcos VIP del nuevo Spotify Camp Nou / David Bernabeu

Respeto muchísimo a esos miles de socios y simpatizantes del FCB a quienes solo les importa que el primer equipo juegue bien y gane títulos... y que todo lo demás se lo traiga al pairo. Igualmente comprendo a otros miles de socios que creen que el FCB, además de lo dicho anteriormente, también debe ser un ejemplo de buen gobierno, transparencia, ética y respeto a sus legítimos dueños. Es decir, tan importante es una cosa como la otra. Son y deben ser complementarias.

Lo primero, además, no depende solo de los gestores del club, porque jugar bien y ganar títulos está sujeto a muchas variables, máxime teniendo en cuenta que compites contra equipos del mismo nivel. Ya saben, la pelotita. Lo segundo sí está en sus manos, de cómo gestionen la entidad, de su capacidad profesional, de su honradez, de su ética.

Una vez más (y van...), el presidente azulgrana, su junta directiva y su equipo ejecutivo están bajo la lupa por haber activado una palanca que, en opinión de la Liga de Fútbol Profesional, es “muy dudosa”. Hablamos de la cesión de explotación (¡a 30 años!) de una parte de los asientos VIP del futuro Camp Nou que permitió al FCB inscribir a Olmo y Pau Víctor. Recuerden que el FCB (Laporta y Elena Fort), en todo un alarde de transparencia, se negó a desvelar el nombre de las dos empresas que han comprado esos derechos por 100 millones de euros. Ahora sabemos, gracias a LaLiga, por qué.

Resulta que una de las dos empresas que ha avanzado ese dinero, alrededor de 28 millones de euros, llamada New Era Visionary Group (NEVG), es la misma que el pasado mes de noviembre se convirtió en el ‘Official Telecom Operator’ del FCB para el nuevo Camp Nou hasta junio de 2030. Según la nota oficial del FCB, NEVG es “líder mundial en conectividad e integración”. Pues bien, esta empresa solo tiene un año de antigüedad y no se le conoce otro cliente que no sea el FCB. Es decir, nos engañaron con nocturnidad y alevosía en ese comunicado de prensa. ¿Dónde está el Compliance Officer? ¿Y la responsable de ética y transparencia?

¿Creen que NEVG tiene un edificio corporativo al uso y una plantilla de trabajadores cualificados? ¡No, no tiene nada! ¡Es solo una página web como la que podríamos hacer usted y yo! Gracias a la documentación que publicó ‘El Confidencial’, sabemos que está registrada en un ‘coworking’ de Ras Al-Khamah, según explican expertos en la materia, uno de los emiratos árabes preferidos por oligarcas y otros ‘personajes’.

¿Qué hace una ‘supuesta’ empresa de telecomunicaciones comprando los derechos de explotación a 30 años de los asientos VIPS del Camp Nou, dos líneas de negocio tan antagónicas? Si esa empresa no tiene actividad, ¿de dónde han salido esos 28 millones que ha ingresado el FCB y ha podido presentar a LaLiga?

Por cierto, solo por saberlo, ¿por qué Joan Laporta y sus directivos Xavier Puig y Joan Soler han viajado cuatro o cinco veces a los Emiratos Árabes en los últimos doce meses? ¿Qué línea separa el viaje privado del viaje institucional?

Sigamos con NEVG. Su sede en Barcelona está ubicada en un piso particular del barrio de Sant Andreu. ¡Manda narices la cosa! Dado que no tiene infraestructura propia, NEVG no ha tenido más remedio que asociarse con Orange para que esta multinacional le sirva todo el material tecnológico y humano para hacer del Camp Nou un ‘smart stadium’ con conectividad 5G.

Cabe preguntarse: ¿El FCB ha preferido a NEVG antes que a Telefónica, Cellnex o Parlem, empresas de indiscutible reputación en el sector de las telecomunicaciones, con los mejores profesionales del sector y tecnología punta? Todas ellas habían presentado al FCB un proyecto.

El propietario de NEVG, el ciudadano moldavo Ruslan Birladeanu, conoce muy bien al director de compras del FCB, César Martínez, íntimo amigo de Joan Laporta. El poder de decisión en todos estos temas de este alto ejecutivo, ascendido poco después de la ‘tocata y fuga’ de Ferran Reverter, es absoluto. Ahí lo dejo.

Ustedes juzgarán si todo lo explicado es grave. Para mí es tan grave como lo que he podido confirmar. A finales de la primavera pasada, la Junta Directiva del FCB había aprobado que la multinacional Legends fuera la encargada de la explotación de los asientos VIPS dada su experiencia en el sector (tiene un acuerdo con el Real Madrid por el Santiago Bernabéu). Pocos meses después nunca más se supo. Aparecieron dos empresas, una de Qatar, parece ser que con Pini Zahavi por medio, y la de Ras Al-Khamah, con el susodicho Ruslan Birladeanu.

Vuelvo a preguntar lo mismo: ¿De verdad los directivos del FCB no tienen nada que decir sobre todo lo que está pasando? Ya han dimitido tres. Pocos me parecen.