Barça: ¡Si hasta Gerard Romero se sube por las paredes!

Joan Laporta y Ronaldinho en la inauguración del Paseo de las Estrellas de Castelldefels, en imágenes / Dani BARBEITO / SPORT

Si hay un periodista bien informado sobre la actualidad del FCB, y con buenos contactos ahí dentro, ese es Gerard Romero, el creador de Jijantes. Y si se sube por las paredes y critica con tanta vehemencia la planificación deportiva del Barça, y especialmente a Deco, a la hora de inscribir a algunos jugadores, es porque su paciencia se ha agotado.

“No me creo al club. No quiero caer en la trampa de volver a generar una ilusión.../... cuando tú estás todo el puñetero verano paseándote por no sé dónde y no limpiando la plantilla y llegas al 14 de agosto con el agua al cuello” .../... Si el sábado están en la convocatoria, no le vamos a felicitar, porque están haciendo el trabajo que debían hacer. ¿Entonces tendremos que aplaudir al director deportivo?... ¡tócame los cojones!.../... cada puto año esperando si inscribimos o no inscribimos. Hablo como Gerard Romero culé, no periodista. Yo siento el escudo. Y tengo la sensación de que aquí hay gente que no siente el escudo y siente el color de los billetes”, dijo muy enfadado en su programa.

La opinión de Gerard Romero es el sentir generalizado entre socios y aficionados del Barça, incrédulos al ver y comprobar cómo por tercer año consecutivo (este sainete no es exclusivo de Deco, también pasaba con Mateu Alemany ya que es un problema de gestión del club), hay carpetas abiertas con la Liga ya empezada. Y el eterno rival, el Real Madrid, con otro título en las vitrinas y una plantilla confeccionada y cerrada en tiempo y forma, sin sobresaltos.

No hay excusas que valgan, por mucho que otros clubs estén igual con LaLiga. El FCB ya usó parte de la palanca del 25% de los derechos de TV para poder fichar a Ferran y compañía en el mercado de invierno de la 21-22 y ahora ha tenido que tapar el ‘pufo’ de Barça Studios/Libero metiendo en el accionariado de una empresa tecnológica a una multinacional del cátering cuyo único objetivo era quedarse con la exclusiva del nuevo Camp Nou. Entrar en la norma 1:1, si es que se entra, le habrá costado al FCB darle un negocio a Aramark durante los próximos 25 años. Aquella y esta, grandes herencias. Mi pregunta es: ¿Cuántas empresas de cátering participaron en ese concurso? ¿A todas ellas se les impuso como condición ‘meter’ 40 millones en Barça Studios? Aún hay mucha tela que cortar en este tema.

Llegará un día en el que aquello de ‘salvados por la campana’ ya no será suficiente ni maquillará la gestión del club. Tarde o temprano, quienes juegan con fuego acaban quemándose.