El Barça tampoco ganó la batalla turca

ALGO YA VIVIDO. Los primeros 20’ del Barça fueron una repetición de lo que sucedió el martes contra el Olympiacos. Un primer cuarto impresionante de los blaugranas, con un dominio total del escenario. El inicio del duelo fue espectacular.

Los de Saras sumaban de tres en tres, de diferentes jugadores, y el Fenerbahce se veía impotente, flojo detrás, ante el carrusel de juego, rebotes, porcentales y puntos del Barça. Desde Mirotic hasta Tobey, que fue de las últimas rotaciones, el equipo fue muy sólido.

El conjunto turco se hartó de perder bolas, nervios, y en ataque fue inoperante. El Barça llegó a tener 17 puntos de ventaja. Pero todo cambió, primero con la entrada de Wilbekin y, más tarde, en el segundo periodo con un aumento exponencial de la dureza defensiva del Fenerbahce. Los de Itoudis, tras recibir 30 en 10’, lo tuvieron claro. Y, ante un incremento de los contactos, el Barça dio un paso atrás. Como ante el Olympiacos.

Los blaugranas se perdieron en el 5x5, no encontraban posiciones claras de tiro, perdían balones y, lo que es peor, regalaron el ritmo y la iniciativa en el juego. No fueron capaces de igualar y amoldarse a la dureza turca. En este segundo cuarto, el Barça estuvo 6’ sin anotar.Por otra parte, al Fenerbahce le pitaron sólo dos faltas en defensa en este periodo. Aunque ello no es una excusa para el mal juego del equipo. Jugadores que en el primer cuarto habían estado bien, desaparecieron.

OTRA VEZ SIN OPCION

En la reanudación ambos equipos se dedicaron a intercambiar canastas. Pocas defensas y muchos puntos. El Barça no se arrugó y en poco tiempo endosó un parcial de 0-7. En especial, la pareja Satoransky-Vesely, cuando el base jugaba al poste bajo, fue muy interesante, aunque Wilbekin se mereció una técnica por simular. Pero el equipo turco tenía respuestas. Volvió a endurecer el duelo, y entre Motley, contra Mirotic, Hayes-Davies o Booker y, como siempre, Guduric contra Satoransky, le dieron la vuelta al marcador. Un 24-16 preocupante en este tercer cuarto. No mejoró el Barça en el tercer cuarto. Como ya siendo habitual, los blaugranas se mentalizan durante unos minutos para dar un paso adelante. Lo consiguen, pero…al final el Fenerbahce aprieta, y el Barça no aguanta el envite. Seis puntos seguidos de Mirotic, después de una técnica que buscó Itoudis, daban aire al equipo, pero no fueron suficientes. Del 70-68 se pasó al 81-73 final. Higgins y Abrines no anotaron. El Barça cometió 20 faltas, por 15…15 del rival. No está en un buen momento el Barça. Las rachas negativas se tienen que romper cuanto antes. Mentalidad, continuidad, dureza mental y ambición, mucha ambición.