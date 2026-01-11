El Barça ganará... si juega con ambición y poder

El Barça crece, el Madrid cotiza a la baja. La diferencia es abismal. Unos corren con fe hacia el objetivo, otros caminan por el alambre de la impotencia. Flick confía en sus jugadores, Xabi Alonso desconfía de su equipo. Sobre el terreno de juego no debería haber color. Los blaugranas salen favoritos el día que los blancos afrontarán el partido con tantas dudas como temores.

Si en el fútbol existiera lógica, por lo que se vio en las semifinales, la Súpercopa volvería al Camp Nou. El Barça arrolló al Athletic con una manita de goles. Un Madrid de mínimos consiguió una pobre victoria frente al Atlético. Los blancos no levantan cabeza y los blaugranas han entrado en una dinámica positiva que inspira confianza y superioridad. La defensa ha ganado seguridad, y más con Joan Garcia que se ha ganado internacionalidad. El centro del campo, con Pedri y De Jong, da ritmo y verticalidad al juego. Y delante, juegue quien juegue, destaca el poderío goleador. El mejor Barça de Flick ha resucitado.

En el Madrid sucede todo lo contrario. Entre las dudas del entrenador y las lesiones, su juego deja mucho que desear. No convence a nadie. Vinicius se ha convertido en un problema, pasado el tiempo, Kroos y Modric siguen sin tener sucesor, Güler y Mastantuono son más futuro que presente, Gonzalo fue flor de un día.

Xabi Alonso vive pendiente del marcador mientras Florentino tiene la mosca detrás de la oreja. Mucho estadio y poco equipo, no se puede permitir otra temporada sin ganar nada. Sobreviven por la seguridad de Courtois y el gol de Mbappé.

Con estos argumentos encima de la mesa, pronosticar que el Barça ganará es cuestión de sentido común, aunque en el fútbol el factor sorpresa no hay que descartarlo. Pero insistimos, si el Barça juega como sabe, con la ambición de ganar el primer título de la temporada, con el propósito de dejar tocado a su máximo rival y con la actitud mostrada el pasado miércoles, parece difícil que la victoria se le escape. Dicho en otras palabras, no se deben preocupar del Madrid, solo deben preocuparse de hacer bien las cosas, en tal caso lo más probable es que pasen por encima de su rival.

Con la fórmula actual, jugando en plena temporada y en Arabia, la Súpercopa ha ganado protagonismo y relevancia. Antes parecía un torneo de verano y ahora es un título valorado, y más si lo ganas al Madrid. Xabi Alonso se juega la cabeza en caso de derrota estrepitosa. Flick quiere brindar a Laporta un nuevo título que ponga alas a su candidatura a escasos meses de las elecciones.