El Barça se gana el derecho a soñar

La mejor noticia de la jornada es que el Barça acaba el 2025 como líder y con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo. Es decir, pase lo que pase contra el Espanyol, los azulgranas serán campeones de invierno. Una gran noticia que sitúa al Barça como principal favorito para ganar LaLiga y con el derecho a soñar.

Dicho esto, lo mejor del partido contra el Villarreal fue el resultado. Desde el punto de vista deportivo, Hansi Flick debe tomar nota de lo sucedido para evitar sustos en el tramo decisivo de la temporada. En la primera parte se notó en exceso la ausencia de Pedri, que volvió a provocar cierto descontrol en el centro del campo. Además, los graves errores defensivos de los azulgranas hicieron temer lo peor. Menos mal que aparecieron la solidez de futbolistas como Eric García, los paradones de Joan García o la calidad y el acierto goleador de Lamine Yamal y Raphinha.

En cualquier caso, el balance del 2025 es excelente, teniendo en cuenta las numerosas lesiones que ha sufrido el equipo. A día de hoy todavía se desconoce cuándo podrá regresar Araujo, lo que, sumado a la grave lesión de Christensen y a los problemas en los isquiotibiales de Koundé, que no acabó el partido, deja a los de Flick sin tres defensas. Y, claro, habrá que seguir mimando a Pedri: sin el canario en el centro del campo, soñar es un poco más difícil.

Toca ahora tomarse unos días de descanso, pero sin desconectar demasiado, porque el 2026 empezará de manera intensa. El 3 de enero, complicado partido de Liga en casa del Espanyol y, cuatro días después, ante el Athletic, en las semifinales de la Supercopa de España, que se disputará en Arabia Saudí. Dos partidos clave para empezar el año tal y como lo han terminado. En cualquier caso, solo hay espacio para el optimismo, más aun viendo el nivel de juego que exhibe el Madrid…